Büyükşehir, Covid-19’la mücadelede yeni yöntemler geliştiriyor

Hastaneden eve, evden hastaneye toplu taşımayla gitmek zorunda kalan Covid-19 pozitif hastaların taşınması için özel donanımlı araçlar hazırlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 testi pozitif çıkan ve virüs şüphesi taşıyan vatandaşların evden hastaneye, hastaneden de eve ulaşımını sağlamak amacıyla tahsis ettiği araçları hizmete sundu.

Özel olarak dizayn edilen araçlarla, hasta ve ulaştırma personelinin teması ortadan kaldırıldı. Araçları kullanan ulaştırma personeli de özel giysilerle izole ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Covid-19 pozitif hastaları naklettiği araçlardan, ihtiyaç sahipleri ücretsiz yararlanabilecek. Söz konusu hizmetten yararlanmak isteyen hastalar Alo 153’ü arayarak talepte bulunabilecek.

HASTA VATANDAŞLARIN TOPLU TAŞIMAYI KULLANMASI RİSKLİ

Dünyada, Türkiye’de ve Adana’da Covid-19 vakalarının arttığını belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın hastaneden eve, evden hastaneye gitmesi sırasında hastalığın bulaşma riski artıyor. Kendi aracı olmayan vatandaşlarımız toplu taşımayı kullansa, başka insanlara bulaşma ihtimali mevcut. Biz de özel olarak hazırlanmış araçlar ve izole giysilerle donanımlı ulaştırma personelimizle böyle bir taşıma hizmeti vermeyi uygun bulduk.

Ekiplerimiz, talepte bulunan Covid-19’lu hastaları evden hastaneye, hastaneden eve taşıyacak. Böylece Covid’li hastaların gidip gelme sırasında başka insanlarla teması ve dolayısıyla hastalığı bulaştırması engellenmiş olacak. Bu kardeşlerimiz 153’e telefon ettiklerinde hizmetimizden yararlanacak. Vatandaşlarımıza, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda bir kez daha hatırlatma yapmak istiyorum” dedi.