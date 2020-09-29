Büyükşehir Belediyesinden Başkan Böcek’in sağlık durumu ile ilgili açıklama
COVİD-19 TEŞHİSİYLE ANTALYA'DA ÖZEL BİR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜRKEN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNE SEVK EDİLEN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK'İN SON 24 SAAT İÇERİSİNDE TEDAVİSİNDE HERHANGİ BİR OLUMSUZ SÜREÇ YAŞANMADIĞI VE KLİNİK SEYRİNİN STABİL OLDUĞU BİLDİRİLDİ.
Covid-19 teşhisiyle Antalya’da özel bir hastanede tedavi görürken Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in son 24 saat içerisinde tedavisinde herhangi bir olumsuz süreç yaşanmadığı ve klinik seyrinin stabil olduğu bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Covid-19 teşhisiyle 17 Ağustos tarihinden bu yana tedavi gördüğü özel hastaneden geçtiğimiz günlerde Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Hastanede tedavisi süren Böcek’in son durumuna ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, "Başkanımızın yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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