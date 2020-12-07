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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün koronavirüse yakalandı

İstanbul'da Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık 07.12.2020, 10:41 07.12.2020, 10:43
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün koronavirüse yakalandı
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Covid-19 testi pozitif çıktı.

Akgün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyük Büyükçekmece ailem, son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, kontrol amaçlı hastanedeyim. Geçmiş olsun dilekleriniz için minnettarım. Tüm vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

#Istanbul #türkiye #sağlık #Büyükçekmece #koronavirüs #Hasan Akgün
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