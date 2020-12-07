Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün koronavirüse yakalandı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Covid-19 testi pozitif çıktı.



Akgün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyük Büyükçekmece ailem, son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, kontrol amaçlı hastanedeyim. Geçmiş olsun dilekleriniz için minnettarım. Tüm vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Değerli büyük #Büyükçekmece ailem,

Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, kontrol amaçlı hastanedeyim.

Geçmiş olsun dilekleriniz için minnettarım. Tüm vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum pic.twitter.com/ZiSHWFINC0 — Dr. Hasan AKGÜN (@drhasanakgun) December 6, 2020