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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün koronavirüse yakalandı
İstanbul'da Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sağlık 07.12.2020, 10:41 07.12.2020, 10:43
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Covid-19 testi pozitif çıktı.
Akgün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyük Büyükçekmece ailem, son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, kontrol amaçlı hastanedeyim. Geçmiş olsun dilekleriniz için minnettarım. Tüm vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.
Değerli büyük #Büyükçekmece ailem,— Dr. Hasan AKGÜN (@drhasanakgun) December 6, 2020
Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, kontrol amaçlı hastanedeyim.
Geçmiş olsun dilekleriniz için minnettarım. Tüm vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum pic.twitter.com/ZiSHWFINC0
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