Busader’den yangın bölgesine malzeme desteği

BUSADER Sağlık ve Yardım Gönüllüleri Derneği, orman yangınlarında kullanılmak üzere hazırladığı ihtiyaç malzemelerini bölgeye gönderdi.

BUSADER Yönetim Kurulu, Marmaris başta olmak üzere Ege ve Akdeniz bölgesinde çıkan yangınların ardından enkaz temizleme çalışmaları ile olası yeni bir yangın anında kullanılmak üzere yardım malzemesi gönderdi.

Dernek tarafından başlatılan yardım kampanyası yoğun bir ilgi gördü. Hazırlanan ihtiyaç listesinde 500 adet yanmaz eldiven, 500 adet kafa lambası, 500 adet koruyucu gözlük, 100 adet powerbank, 200 adet yangın söndürme tüpü ve 300 adet yanmaz ayakkabı yer aldı. BUSADER üyeleri başta olmak üzere hayırseverlerden gelen destekler ile kısa zamanda malzemeler temin edildi. Yönetim Kurulu’nun kontrolünde araçlara yüklenen yardım malzemeleri yol çıktı.

BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Günbatılı, yaptığı açıklamada; Son 10 gündür ülkemizin farklı yerlerinde meydana gelen yangınlar maalesef hem ormanlarımızı hem de yüreğimizi yakmaya devam ediyor. Çok sayıda ormanlık alanın, canlının ve yerleşim yerinin zarar gördüğü yangınların yanı sıra halen devam edenlerin olduğunu da biliyoruz. Bu konuda dernek olarak bir duyarlılık örneği göstermek istedik. Bölgedeki görevliler ile irtibata geçtik. Ne yapabileceğimiz konusunda kendilerinden bilgi aldık. Bizlere bir ihtiyaç listesi ilettiler. Oradaki malzemeleri temin etmek için hızlı bir yardım kampanyası başlattık. Üyelerimizden ve hayırseverlerden ciddi bir destek gördük. Topladığımız yardım malzemeleri de bugün yetkili kurumlara gönderiyoruz” diye konuştu.

Yangınların bir an önce sona ermesi temennisinde bulunan BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Günbatılı; "Yangından etkilenen tüm canlılar ve ormanlar için büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kampanyamıza destek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.