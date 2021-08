BUSADER’den ‘aşıdan değil, salgından korkun’ çağrısı

BUSADER Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Günbatılı, ülkedeki her vatandaşın aşı olması gerektiğini vurgulayarak, zor günlerin ancak topyekûn aşılanma ile atlatılabileceğini söyledi.

Türkiye genelinde yürütülen aşı kampanyasına bir destek de BUSADER’den geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Günbatılı, dernek olarak aşılama kampanyasına sonuna kadar destek verdiklerini belirtti. Aşılanmanın bir vatandaşlık görevi olarak görülmesi gerektiğini kaydeden Başkan Tülin Günbatılı; “Çok ciddi bir hastalık ile savaşıyoruz. Ancak bu hastalığı yenebilecek aşılara ulaşmak artık çok kolay. Hemen her yerde kolaylıkla aşı olabiliyoruz. Sadece ülkemizde binlerce insanımız bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya genelinde milyonlarca can kaybı yaşandı. Her geçen gün can kayıpları artıyor. Bu süreci ancak ve ancak aşı olarak atlatabiliriz. Lütfen tüm vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olsun. Herkes bu işi bir vatandaşlık görevi olarak görsün ve aşısını olsun. Korkmamız gereken aşı değil, bu hastalığın kendisidir” diye konuştu.

"Bilimsel olmayan söylemlere kulak asmayın"

BUSADER olarak aşılama çalışmalarına tam destek verdiklerinin altını çizen Tülin Günbatılı, bu konuda ortaya atılan spekülasyonlara kulak asılmaması gerektiğini aktardı. COVID-19’un yeni varyantlar ile varlığını sürdürdüğünü ve hastalık oranlarının yeniden yükselişe geçtiğine işaret eden Günbatılı; “Dünyada olduğu gibi ülkemizde ve bölgemizde de COVİD-19 salgını henüz kontrol altında değil, ne yazık ki artarak devam ediyor. Herhangi bir bilimsel veriye dayanmayan, toplumu endişeye sevk eden gerçek dışı beyanlar mücadeleyi olumsuz etkiliyor. Yeni varyantların ortaya çıkması ve aşılanma oranlarının düşük kalması başta çok kıymetli sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün toplum sağlığını tehlikeye atıyor. Toplumsal bağışıklık yüksek bir aşılanma oranına ulaşmamız gerekiyor” dedi.

BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Günbatılı, dernek olarak bu sürecin en az zararla atlatılması adına çok sayıda yardım kampanyasını hayata geçirdiklerini, önümüzdeki dönemde de projelere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.