Busader organ bağışına dikkat çekecek

Busader Sağlık ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu, yeni dönemde sağlık alanında çok sayıda yeni projeye imza atmaya hazırlanıyor. İlk etapta organ bağışına dikkat çekmek isteyen dernek, Bursa’nın tanınmış ürologlarından Prof. Dr. Bülent Oktay’ı ağırladı.

Geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen genel kurul ile yeni bir yönetim oluşturan Busader, dünyanın ve Türkiye’nin en önemli sağlık sorunlarından biri olan organ bağışı konusunda toplum genelinde duyarlılık oluşturmak amacıyla kolları sıvadı. 2 yıllık yönetim süreçleri içerisinde ses getirecek projeleri hayata geçirmek isteyen Busader Yönetim Kurulu, yeni ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Dernek Başkanı Tülin Günbatılı, kentin önemli ürologlarından Prof. Dr. Bülent Oktay ile bir araya geldi. Ziyarette organ bağışının arttırılması için atılması gereken adımlar ele alındı.

Aynı zamanda Busader Yüksek Danışma Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Bülent Oktay, günümüzde organ yetmezliği hastalığına sıklıkla rastlandığına işaret etti. Böbrek yetmezliği çeken hastalara diyaliz cihazı ile yaşam desteği sağlanmasına rağmen, kalp ve karaciğer yetmezliklerinde böyle bir imkânın bulunmadığını vurguladı. Bu noktada organ bağışı konusunun ön plana çıktığını kaydeden Prof. Dr. Bülent Oktay; “Ülkemizde binlerce hasta organ beklemektedir. Kişilerin yaşam süreleri uzadıkça bu sayı daha da artmaktadır. Organ yetmezliği, hastaların yaşamını kısıtlamasının yanında, pahalı bir tedavidir. Organ bağışı ve nakli, hastaların yaşamını kurtarırken aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlar. Organ bağışı, insanlık ve ülkemiz için yapabileceğimiz en iyi uygulamalardan birisidir” diye konuştu.

“Toplumsal bilinci arttırmalıyız”

Dernek olarak 2 yıllık yönetim süreçleri içerisinde sağlık alanında çok sayıda projeyi uygulamaya koyacaklarını belirten Busader Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Günbatılı ise organ bağışı konusunda ilk etapta toplumsal bilincin arttırılması noktasında çalışmalar yürüteceklerini açıkladı. Herkesin bir gün organ nakline ihtiyaç duyabileceğine vurgu yapan Başkan Tülin Günbatılı; “Busader olarak toplumun sağlık ve eğitim seviyesine katkı sunacak projeler üretmek istiyoruz. Bu anlamda tamamen gönüllülük esasıyla çalışan yönetim kurulumuz ve üyelerimizle elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız. Organ bağışı noktasında da aynı hassasiyet ile projeler üreteceğiz. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi başta olmak üzere tüm kurumlarla ortak hareket etmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu kurumlarla birlikte proje üretmenin de hazırlığı içerisindeyiz” açıklamasında bulundu.