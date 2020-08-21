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“Burun, estetik operasyonda mutlaka tüm yüz unsurlarıyla beraber değerlendirilmeli”

OP.DR.ALİ RIZA ÖREROĞLU

Sağlık 21.08.2020, 12:18
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“Burun, estetik operasyonda mutlaka tüm yüz unsurlarıyla beraber değerlendirilmeli”

Son zamanlarda artan burun estetiği operasyonları hakkında bilgi veren Op.Dr.Ali Rıza Öreroğlu, “Burun estetiği operasyonu, kişinin yüzü, burnu, ağzı, gözleri, alnı, çenesi, gülüşü, bakışı, beklentisi, düşüncesi, psikolojisi, hayata ve kendine bakışı ve güzellik anlayışını değerlendirerek planlanmalı” dedi.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Ali Rıza Öreroğlu, son günlerde sıklıkla gerçekleştirdiği burun estetiği operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Op. Dr. Ali Rıza Öreroğlu, “Plastik ve estetik cerrahide yüz güzelliğini değerlendirirken, birçok estetik oran ve güzellik kavramı tarif edilmiştir. Altın oran (fi sayısı), 3’ler kuralı, 5’ler kuralı, simetriler, asimetriler ve pek çok kural daha. Çoğunluğun düşündüğünün aksine, “güzellik” simetride değil asimetri de gizlidir. Tam simetrik bir yüz hiçbir zaman güzel değildir. Göze hoş, çekici ve güzel gelen nesneler genelde hafif asimetriler içeren şekil ve paternlerdir. Yüz estetiğinde de bu son derece geçerlidir. Peki ya burnumuz? Yüzün ortasında duran ’tek’ bir organ? İşte bütün mesele, bu simetri savaşında burnu dahil edebilmektir! İşe o zaman güzel bir “burun” değil, güzel bir ’yüz’ den bahsedebiliriz. Bir burun estetiği operasyonu planlarken, burun mutlaka tüm yüz unsurlarıyla beraber değerlendirilerek, mevcut burun anatomisinde yapılacak değişikliklerin sonuçlarını öngörmek gerekir. Burun sırtının uzunluğu, açısı, alın ile ilişkisi, kavisi, genişliği, burun ucuyla oranı, burun ucunun genişliği, kalkıklığı, üst dudak ile ilişkisi, güzel ve doğal bir sonuç elde etmek için hepsi birbiriyle orantılı olmalıdır” dedi.

“Kişinin yüz oranları, beklentileri, yöresel çeşitlilik ve bir bütün olarak güzellik kavramlarının değerlendirilmesi ve burun estetiği operasyonun kişiye özel planlanması gerekir” diyen Op. Dr. Öreroğlu, “Kadınlar için daha feminen, erkekler için daha maskülen bir burun ameliyatı yapmak olmalı ilk hedefimiz. Ve bunu yaparken de önceliğimiz, burnu sonsuza dek bir heykele çevirmemek olmalı. Burun estetiği operasyonu her ne kadar standart birtakım işlemlerden oluşuyorsa, her insanın yüz anatomisi, oranları, güzellik anlayışı ve beklentisi farklıdır. Bu sebeple burun estetiği operasyonu, kişinin yüzü, burnu, ağzı, gözleri, alnı, çenesi, gülüşü, bakışı, beklentisi, düşüncesi, psikolojisi, hayata ve kendine bakışı ve güzellik anlayışını değerlendirerek planlanmalı” ifadelerini kullandı.

Burun estetiği kaç yaşında yapılabilir?

Op. Dr. Öreroğlu şu bilgileri verdi:

“Burun estetiği yaptırmayı düşünen genç kişilerin ve onların ailelerinin en çok merak ettiği sorulardan biri burun estetiği ameliyatının en erken kaç yaşında yapılabileceğidir. Burnun üst kısmındaki yapısı kemik, alt kısmındaki yapısı kıkırdaktır. Rinoplasti operasyonu ile kemik yapıyı, kıkırdak yapıyı ve deri yapısını, şekil ve boyut olarak değiştirmek mümkündür. Yapılan değişiklikler kalıcıdır. Bu nedenle ameliyat olacak kişinin kemik ve kıkırdak yapısının olgunluğa erişmiş olması önemlidir. Bunun için genelde 16-17 yaşına ulaşmış olmak yeterlidir. Nadir durumlarda, örneğin doğuştan ya da şiddetli travma sonrasında burunda olan deformiteler söz konusu olduğunda, beklenmeye gerek duyulmaksızın, rekonstrüktif operasyonlar gerçekleştirilebilmektedir. Ama olağan anatomide olan kişiler için ideal olan, yüz kemik yapısının olgunlaştığı zamandan sonra olmasıdır. Burun gelişimi tamamlanmış olsa bile eğer yüzdeki diğer yapılar henüz oturmamışsa, buruna verilecek yeni şeklin, genel yüz yapısıyla uyum içinde olup olamayacağı kestirilemeyebilir.”

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