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BURUN ESTETİĞİNİN BİLİNMEYEN FAYDALARI !

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım konu hakkında bilgiler verdi.

Sağlık 03.02.2021, 12:52
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BURUN ESTETİĞİNİN BİLİNMEYEN FAYDALARI !

Rinoplasti ameliyatı son yıllarda giderek artmaktadır, Bu işlem doğru yapıldığında sadece estetik açıdan değil aynı zamanda tıbbi açıdan da birçok fayda sağlıyor, burun estetiği ameliyatını sadece estetik ve kozmetik bir ameliyat olarak görmemek gerekir.Burun aynı zamanda fonksiyonel bir organdır. 

 Burun estetiği ameliyatının burun iç yapısındaki yapıları da dikkate alarak planlanması çok önemli bir adımdır. 

Burun estetiği ameliyatının doğru bir şekilde planlanıp yapılmasıyla hem fonksiyonel hem de estetik sonuçlar hastaları mutlu etmektedir. 

Hastalar bazen sadece estetik kısmına odaklanarak zaman içerisinde önemli noktaları atlayabiliyor, Bu yazımızda gözden kaçan önemli faydalarını 7 madde de anlatacağız. 

1. Güzel bir Burundan sonra İyi nefes alan bir buruna sahip olmak 

Düşmeleri ve çarpmalara bağlı dış kısmı bozulan yamulan burunlar, kişinin sağlığını önemli derecede etkiler, nefes almasını, uyku kalitesini, ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkiler, burun dışardan alınan havanın ısıtılması ve nemlendirilmesi temizlenmesi ve koku fonksiyonlarını ayrıştırılması için önemli bir organdır.Bu işlemlerden geçen hava akciğerler için ideal bir kıvama gelir, burun fonksiyonları devredışı kaldığında akciğer fonksiyonları da olumsuz etkilenir. Burun estetiği ameliyatı ile burun dışını güzelleştirirken burun içerisini nefes alır hale getirmek önemli bir kazanç sağlar. 

2. Özgüven gelir

Burnun dış görünüşü yüzünün şeklini önemli derecede etkiler.Burun yapısı biraz farklı olan kişiler aynaya bakmaya çekinir, toplum içerisinde kendini ifade edemez.Özellikle internet çağında gençler sürekli sosyal medyada zaman geçiriyor, Bu ortamlardaki fotoğrafları arkadaşları tarafından eleştirilerek psikolojik travmaya maruz kalıyorlar.Dış görünüşdeki bu düzeltmeler özgüven artışı sağlayarak sosyal hayata adaptasyonu kolaylaştırıyor iş ortamında başarıyı artırıyor.Aile ve arkadaş çevresine pozitif olarak yansıyor. 

3. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında azalma meydana gelir 

Burnu tıkalı olan kişi sürekli ağızdan nefes alıp vererek daha fazla hasta olur, yine burun tıkanıklığı östaki borusu yoluyla kulakları olumsuz etkiler.Yine ağızdan nefes alıp vermeye bağlı Özellikle küçük çocuklarda diş çürümeleri, ağız ve yüz yapısında değişiklikler, erişkinlerde ağız kokusu ve ağızda kötü bir tat hissi, dişlerde çürüme ile karşımıza çıkar.Rinoplasti ameliyatı ile burnun iç kısmı da düzeltildiği zaman Üst solunum yolu enfeksiyonları sıklığı belirgin olarak azalmaktadır.

4. Horlama azalır

Fonksiyonel ve estetik bir burun ameliyatından sonra      Burun hava yolu açıldığı zaman burun tıkanıklığına bağlı olan horlama belirgin olarak azalır, eşler arasında sorun olan horlama bu vesileyle ortadan kalkarak aile yaşamını olumlu etkiler.

5. Uyku sağlığını olumlu etkiler 

Burun tıkanıklığı olan kişilerde uykuda nefes kesilmesi sonucu Kan basıncı,  uyku kalitesi, hormonlar, vücut metabolizması olumsuz etkilenir. Burun ameliyatı ile Hava yolu normal hale gelen Kişiler de Kan basıncında ve hormonlarda normale dönme olur. Uyku bozukluğu yani uyku apnesi olan kişiler gün içerisinde sürekli uykuya meyilli olur sabah kalkmakta zorlanır, burun ameliyatı ile bu sorundan da kurtulabilirler. 

6. Koku duyusu iyileşir

Koku molekülleri hava ile taşındığı için burun tıkanıklığı olan kişilerde burun içerisine hava girişi az olduğundan dolayı koku duyusu zayıflamış olarak saptanır. Özellikle burun iç kısmının En üst kısmında koku almaya özelleşmiş bölgelerde Hava akımı azalmış olarak meydana gelir. Buda koku duyusunda azalma ile karşımıza çıkar, burundan hava akımı sağlanan kişilerde koku duyusunda da artış oluşur.

7. Konuşma ve seste iyileşme meydana gelir

Burnu tıkalı kişiler veya üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişilerde herkesin anlayacağı şekilde ses ve konuşma kendine has özellik taşır, telefonda dahi karşı taraf ile konuşur iken burnu tıkalı kişi kolayca sesinden ayırt edilebilir. Burun estetiği ameliyatı ile burun içerisindeki etler sinüsler kemik ve kıkırdak yamuklukları düzeltilerek hastanın ses kalitesi de belirgin derecede iyileştirebilir. Geçimini sesiyle sağlayan; imamlar, öğretmenler, sipikerler, sanatçılar eğer burun tıkanıklığı yaşar ise konuşma esnasında ağızdan nefes almaya başlar.Bu durum boğaz kurumasına ve ses tellerinin kurumasına yol açarak seste çabucak bir kısılma ve çatallanma meydana gelir, onun için fonksiyonel bir burun ses kalitesini önemli derecede olumlu etkiler.

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