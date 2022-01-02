banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
2022 yılının trafik cezaları belli oldu...
2022 yılının trafik cezaları belli oldu...
Memur eşe nafaka yok
Memur eşe nafaka yok
İngilizler Avrupa Birliğine tekrar girmek istiyor
İngilizler Avrupa Birliğine tekrar girmek istiyor

Burun estetiğinin 8 faydası

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Hünkar Batıkhan, burun estetiğinin faydalarından bahsetti. Solunum problemleri yaşayan hastaların burun estetiğiyle yaşam ve uyku kalitelerinin artacağını ve kandaki oksijen seviyesinin artışıyla da yaşanması muhtemelen olan sağlık sorunlarının önleneceğini söyledi. Dr. Batıkhan, estetik sonrasında duygu durumunun iyileştiğini ifade etti.

Sağlık 02.01.2022, 12:25
Burun estetiğinin 8 faydası

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Hünkar Batıkhan, burun estetiğinin faydalarından bahsetti. Solunum problemleri yaşayan hastaların burun estetiğiyle yaşam ve uyku kalitelerinin artacağını ve kandaki oksijen seviyesinin artışıyla da yaşanması muhtemelen olan sağlık sorunlarının önleneceğini söyledi. Dr. Batıkhan, estetik sonrasında duygu durumunun iyileştiğini ifade etti.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Hünkar Batıkhan, burun estetiği ameliyatının 8 faydasını anlattı. Burun estetiği operasyonları sayesinde hem görüntümüzde hem fiziksel hem de psikolojik sağlığımızda önemli değişimler yaşandığını belirten Dr. Batıkhan, “Burnunun şeklinden memnun olmayan aynı zamanda burun septumundaki kemik ve kıkırdak yapıları nedeniyle kronik burun tıkanıklığı yaşayan hastalar rinoplasti ile hem sağlığına hem de yüzü ile uyumlu doğal bir buruna kavuşabiliyor. Her ne kadar rinoplasti yalnızca kozmetik amaçlarla birlikte anılsa da özünde burun estetiği sonrası hastaların duygusal, mental ve fiziksel refahlarında da artış yaşanıyor. Rinoplasti özelinde deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilen operasyonların ardından birçok farklı fayda elde eden hastalar daha özgüvenli ve kendileri ile barışık bir sürece adım atabiliyor” dedi.

Bakışları ön plana çıkarabilen bir burun

Her bir burun estetiği operasyonunun hastaya özel faydalar sunabilmesi için kişiye özel planlanması gerektiğinin altını çizen Dr. Batıkhan, “Doğuştan ya da sonradan alınan travmalara bağlı olarak burun şeklinden rahatsızlık duyan kişiler burun estetiği sayesinde burunlarını küçültüp büyütebiliyor, burun ucu şeklini değiştirebiliyor, burun deliklerini küçültüp genişletebiliyor, burun kemiklerini törpületebiliyor ve doğal burun estetiği kapsamında yüzündeki diğer organlarla uyum içerisinde olan ve bakışları ön plana çıkarabilen burunlara sahip olabiliyor” diye konuştu.

Burun estetiği sonrası sağlık iyileşiyor

Burun estetiği sırasında burun şeklinin iyileştirilmesinin yanı sıra solunum problemleri yaşayan hastaların daha rahat nefes alabilmeleri adına da burun septumuna müdahalede bulunulduğunu ifade eden Dr. Batıkhan, “Kronik burun tıkanıklığına neden olan anatomik anomaliler giderildiğinde kişi daha rahat solunum yapabildiğinden kanındaki oksijen seviyesi yükselir. Burun tıkanıklığının giderilmesine bağlı olarak kişi daha kaliteli uyuyabilir, horlama problemi azalır, tekrarlayan sinüs enfeksiyonları hafifler ve kandaki oksijen miktarı artacağı için oksijen azlığına bağlı olarak yaşanması muhtemel sağlık sorunları önlenebilir. Bu noktada uyku kalitesine ayrıca değinmek istiyorum. Kaliteli uykunun metabolizma sağlığımızda büyük bir önemi bulunur. Uyku sırasında istemsiz bir şekilde solunumumuz kesildiğinde ya da bölündüğünde uyku kalitemiz azalır. Bu durum süreklilik kazandığında diyabet, obezite, depresyon, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskimiz artar. Bu nedenle uyku kalitemizi düşüren burun tıkanıklığı sorununu göz ardı etmememiz gerekir” diye konuştu.

Burun estetiği sonrası duygu durumu iyileşiyor

Burun estetiğinin hastanın duygu durumunun iyileşmesi yönünde de bir etkisi olduğunun altını çizen Dr. Batıkhan, “Burun estetiği başvurularının çok büyük bir kısmı kozmetik rahatsızlıkların giderilmesi yönünde oluyor. Her ne kadar burun estetiği sırasında yalnızca burun şekline müdahale edilse de kişinin hayatına da eş zamanlı dokunulmuş oluyor. Birçok kişi burnunun görüntüsünden rahatsız olduğu için toplumdan soyutlanıyor, kendini beğenmiyor ve özellikle ergenlik döneminde başlayan “kendini beğenmeme” durumu kişilerin sosyal hayatlarını da kariyer yaşamlarını da etkisi altına alabiliyor. Rinoplasti sonrası kişilerin görünümlerinin yanı sıra kendileri ile ilgili fikirleri de değişiyor; özgüvenleri ve kendilerine duydukları sevgi artıyor. Dolayısıyla sosyal yaşamlarında, özel hayatlarında ve kariyerlerinde fark edilir ölçüde pozitif değişimler yaşanabiliyor. Burun estetiği sonrası görünümleri ile ilgili herkesin gerçekçi beklentilere sahip olması gerekiyor. Rinoplasti burun şeklinde düzelmelere yol açsa da gerçekçi beklentilere sahip olmayan kişiler ortaya çıkan sonuçlardan memnun kalmayabiliyor. Neticede burun estetiği kişilerin kendilerine olan hislerinin değişmesi adına yalnızca bir aracı görevi görüyor, son sözü söyleyen kişinin kendisi oluyor” diye konuştu.

Burun estetiğinin faydaları

Dr. Batıkhan, burun estetiğinin faydaların şöyle bahsetti:

"Burun estetiği olan kişilerin kendileri ile ilgili fikirleri de değişiyor; özgüvenleri ve kendilerine duydukları sevgi artıyor. Kişi daha rahat solunum yapabildiğinden kanındaki oksijen seviyesi yükselir. Burun tıkanıklığının giderilmesine bağlı olarak kişi daha kaliteli uyuyabilir, horlama problemi azalır. Oksijen azlığına bağlı olarak yaşanması muhtemel sağlık sorunları önlenebilir. Uyku kalitemizin artışıyla diyabet, obezite, depresyon, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskimiz de azalır. Burun estetiği, nefes alma problemleri ve kronik sinüzitleri tedavi etmek amacıyla sinüs cerrahisi ile birlikte yapılabilir. Rinoplasti ile sinüslerdeki iltihap da aynı operasyonla tedavi edilebilir. Daha sağlıklı bir burun yapısına kavuşulması sayesinde hastalar ameliyatın ardından daha iyi koku almaya başlar. Burun estetiği ile birlikte yapılan burun kıkırdağı onarımı, burun eti küçültme tedavileri sayesinde vücudumuz üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı direnç kazanır. Doğru nefes alabilmemiz için burun yapısının da sağlıklı olması gerekir. Sağlıklı bir burun ile fiziksel performans da artacaktır.”

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8