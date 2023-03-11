‘Burun estetiğinde piezo yöntemi şişlik ve morlukları azaltıyor’

Piezo cerrahi yönteminin, burun estetiği cerrahisi alanında büyük bir teknolojik ilerleme sağladığını belirten Opr. Dr. Ali Rıza Gökduman, “Piezo cerrahi aleti, ultrasonik ses dalgaları kullanarak sadece kemik dokuyu etkileyecek şekilde tasarlandı. Bu alet, yumuşak doku, sinir ve damar yapılarına doğrudan etki etmez, bu nedenle ameliyat sırasında daha az kanama ve daha az şişlik ve morluk oluşmasına neden olur” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nden Opr. Dr. Ali Rıza Gökduman, pizeo yöntemi hakkında bilgilendirmede bulundu. Piezo cerrahi yönteminin, burun estetiği cerrahisi alanında büyük bir teknolojik ilerleme sağladığını vurgulayan Opr. Dr. Gökduman, “Piezo cerrahi alet, ultrasonik ses dalgaları kullanarak sadece kemik dokuyu etkileyecek şekilde tasarlandı. Bu alet, yumuşak doku, sinir ve damar yapılarına doğrudan etki etmez, bu nedenle ameliyat sırasında daha az kanama ve daha az şişlik ve morluk oluşmasına neden olur” diye konuştu.

Kontrollü burun şekillendirme işlemi

Piezo yönteminin ne olduğundan ve eski yöntemlerden farklarından bahseden Dr. Gökduman, “Eskiden mekanik güçle kemik dokuları kırma ve şekillendirme işlemi yapılırdı. Bu yöntemde nadir olarak kırık hattı istenmeyen noktalarda oluşabilmekteydi. Ancak piezo cerrahi yöntemi, tam istenen bölgeden kemik dokuyu keserek şekil verebilme imkânı sunar. Piezo cerrahi yöntemi, burun şekillendirme sürecini daha kontrollü hale getirdiği için ameliyatların başarısı da artmıştır. Revizyon ameliyat sayısı da azaltılmıştır. Sonuç olarak, piezo cerrahi yöntemi, burun estetiği cerrahisi alanındaki teknolojik ilerleme ve avantajları ile dikkat çekmektedir. Yüksek doğruluk ve güvenliği nedeniyle tercih edilen bir cerrahi yöntemidir” ifadelerini kullandı.