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Burun estetiği sadece güzel görünmek için değil

Burun estetiği ameliyatlarının yapılış sebebinin sadece güzel burunlar elde etmekle sınırlı olmadığını belirten KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fikret Kasapoğlu, fonksiyonel burun estetiği ile nefes ve koku almanın iyileşmesinin de sağlandığını söyledi.

Sağlık 04.01.2021, 10:15
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Burun estetiği sadece güzel görünmek için değil

Burun estetiği ameliyatlarının yapılış sebebinin sadece güzel burunlar elde etmekle sınırlı olmadığını belirten KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fikret Kasapoğlu, fonksiyonel burun estetiği ile nefes ve koku almanın iyileşmesinin de sağlandığını söyledi.

Fonksiyonel burun estetiğinin, dış görünümün yanı sıra burnun çok daha önemli olan nefes ve koku alma gibi fonksiyonlarının düzeltilmesi ya da korunması olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fikret Kasapoğlu, "Estetik, yıllardan beri var olan bir kavram olmakla beraber günümüzde gerek kadın, gerekse erkeklerin hayatında önem taşıyan konulardan biri haline gelmiştir. Araştırmalara göre en yaygın yaptırılan estetik operasyonların başında estetik burun ameliyatı gelmektedir. Kıyafetimiz, duruşumuz, mimiklerimiz ve yüzümüzün şekli iletişim açısından birer mesaja sahiptir. Estetik burun ameliyatları, Türk halkı tarafından burun küçültme ameliyatı olarak bilinse de, aslında yüzün karakterini yeniden belirleyen ve kimi zaman sadece küçük değişiklikler ile kişinin yüz ifadesinde pozitif etkiler oluşturan bir operasyondur" dedi.

İster genetik, isterse sonradan oluşan travmalara bağlı sebeplerden dolayı yüz hatlarınıza uymayan bir şekil bozukluğu olduğunu düşünülüyorsa, burun estetiği ameliyatı ile düzeltilebileceğinin mümkün olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Kasapoğlu, "Burun estetik ameliyatı yüz gelişimi tamamlandıktan sonra yapılabilir. Bu sınır kabaca genç kızlarda 16-17 yaş, erkeklerde ise 17-18 yaş olarak tanımlanabilir. Ancak ciddi fonksiyonel sıkıntısı olanlarda burun tıkanıklığının yüz gelişiminde kalıcı etkileri engellemek amacıyla daha erken yaşlarda, burun büyüme noktalarına zarar verilmeden de ameliyat yapılabilmesi mümkündür. Burnunuzdaki şekil bozukluğunun yüzünüzde negatif etki ya da mutsuz ifade ameliyat sonrası kaybolacağından, çevrenizdeki kişiler burun ameliyatından daha fazlasını algılayacak ve genel olarak olumlu etkiyi hissedecektir. Çevremizdeki kişilerden gelen olumlu tepkiler de özgüvenimizin yükselmesinde son derece yardımcı olacaktır. Doğal güzellik için bütünlük önemlidir. Tüm bunların yanında yüzdeki asimetrik bozukluklar ve burun, alın, çene ve yanak oranlarının uyumsuzluğu ameliyat sonrasındaki başarılı sonucu etkileyen önemli ayrıntılardır" diye konuştu.

Prof. Dr. Fikret Kasapoğlu, herkesin yüz oranı farklı olduğunu ve bir başkasında beğenilen burun şeklinin bir başkasında güzel durmayabileceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Burnunuz size özeldir. Unutmamalı ki herkesin yüz oranı farklıdır ve bir başkasında beğenilen burun şekli sizde güzel durmayabilir. Yüz güzelliğinde, bütünü oluşturan organların tek başına güzel olmaları değil, oransal uyumları ve birlikte güzel görünmeleri önemlidir. Uzun bir yüzde kısa bir burun çirkin görünebileceği gibi, tam tersi yuvarlak, küçük bir yüzde, uzun burun ve sivri bir çene bütünlüğü bozacağından hoş görünmeyecektir. Bu sebeple yüz bölgesinde bir estetik ameliyat planlarken yüzün şekli, oranları ve hatta cildin kalitesi, karakteri ameliyat öncesinde yeterince analiz edilmeli ve yeni planlanan burun şekli buna göre tasarlanmalıdır. Sonuç olarak, estetik kaygı dışında, burundan nefes alma sorunu yaşayan bir kişi uyku kalitesi ve dolayısıyla günlük yaşam kalitesi etkileneceğinden dolayı bu ameliyatlar sonrasında kendini daha zinde hissedecektir. Unutmayın sağlıklı ve rahat nefes aldıran, yüzünüze yakışan bir burun, özgüveninizi artırıp, kendinizi daha mutlu ve iyi hissettirecektir."
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