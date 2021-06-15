"Burun ameliyatından sonra iki ay gözlük takmak sakıncalı"

Son zamanlarda özellikle gençlerin rağbet gösterdiği burun ameliyatları ile ilgili açıklamalarda bulunan Op. Dr. Yunus Kaplan, bu ameliyatların kısa sürede olsa bazı önemli dönemleri olduğunu ve ameliyat öncesi yapılan tetkikler ile ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek rahatsızlıkların gelişen teknoloji ile birlikte komplikasyonların minimum seviyelere düşürüldüğünü söyledi.

Burun estetiği ameliyatı olmak isteyenlerin bu ameliyatın zor olduğunu kanısında olduklarını, fakat ameliyatın hiçbir zorluğunun olmadığını ve hastaların bu gibi endişelerden kurtulmaları gerektiğini belirten Op. Dr. Yunus Kaplan, ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

‘’Ameliyat sonrası ilk gün biraz daha fazla olmak üzere bir hafta boyunca hafif sızıntı şeklinde burun kanaması normal kabul edilir. Kanama fazla olur ve özellikle genizden taze kırmızı kanama olursa bu durumda doktorunuza haber vermelisiniz. Ameliyat sonrası ilk gün o saatte 15 dakika olacak şekilde buz uygulaması yaptırıyoruz. Buz uygulamasının 24 saatten sonra faydası yoktur. Burun ve göz çevresinde şişlikler olabilir bu şişlikler özellikle ikinci ve üçüncü gün maksimum seviye ulaşıp üçüncü günden sonra hızlıca azalır. Birinci haftada şişlikler neredeyse tamamen azalır. Ameliyat sırasında kanamayı önlemek ve burnun stabilizasyonunu sağlamak için kullandığımız silikon tamponları üçüncü günde alçıyı ise yedinci günde almaktayız. Alçıya aldığımızda ödem ve şişlik fazla ise beş gün kalacak şekilde burun dışından sadece bandaj yapabiliriz. Bu bantları beş gün sonra hasta kendisi çıkarabilir. Hastanın dikişlerine de alçıyı aldığımız gün yani yedinci günde alıyoruz. Hasta ameliyat sonrası üçüncü günde çok uzun kalmamak şartıyla duş alabilir. Mümkün olduğunca acısını ıslatmamalıdır. Hasta ameliyat sonrası basit kişisel temizliklerine 15. günden sonra çok hassas dokunarak yapabilir. Profesyonel cilt bakımlarını burun cildine altıncı aydan sonra yaptırabilir.’’

Hastanın ameliyatın ilk birinci ayında hafif sportif faaliyetlerde bulunabileceğini ifade eden Kaplan,"Ağır egzersizleri ikinci aydan sonra başlayabilir. İlk iki ayda gözlük takması yasak. Sonrasında iz bırakmayacak ağır olmayan gözlükler kullanabilir. Masaj her hastaya önermiyoruz. Ödem ve şişi fazla olan asimetrik iyileşme gösteren hastalarda yumuşak günde 8-10 defa tekrarlayan masajlar önerebiliyoruz. Tam iyileşme bunun son şeklini alması ince derili hastalarda en az altı ay, kalın derili hastalarda 12 ay sürmektedir’’ dedi.