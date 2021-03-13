Burun ameliyatı sonrası bunlara dikkat

Plastik Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Hasdemir, burun estetiği kadar sonrasında dikkat edilmesi gerekenlerinde çok önemli olduğunu söyledi.

Burun estetiği dünya üzerinde en çok gerçekleştirilen operasyonlardan biri olduğunu ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Plastik Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Hasdemir, “Geliştirilen yeni teknikler ile burun estetiği yaptırmak eski yöntemlere göre çok daha kolaydır. Ancak operasyon kadar sonrasında da nelere dikkat edilmesi gerektiği büyük önem taşıyor. Burun fonksiyonel ve estetik açıdan son derece önemlidir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık yapılan estetik ameliyattır. Ameliyattan 4 saat sonra yumuşak ve sulu gıdalar alınabilir. Bu süre içerisinde dudaklar ıslatılabilir. Ameliyattan sonra, ilk 24 saat bazen de 48 saat soğuk uygulama ameliyata bağlı göz çevresinde ve yüzde oluşabilecek şişlik ve morlukların engellenmesinde son derece etkilidir. Ameliyattan sonra özellikle 1 hafta baş yukarda yatmak, şişlik ve morlukların hızlı geçmesinde önemlidir. Burun içine konan tamponun çekilmesi sonrasında krem ve sprey kullanılması da, bölgede oluşabilecek kabuklanmaların ve tıkanmaların önüne geçmek, daha rahat ve konforlu nefes alıp vermek açısından önemlidir” dedi.

Ameliyattan 3 gün sonra banyo yapabileceğini belirten Hasdemir, “Ancak suyun ılık olmasına dikkat etmek gerekir. Sıcak su ile yapılan banyolar ödeme bağlı şişlik ve morluğu artırabilir. Banyo sırasında ameliyat alanına su gelmemelidir. Bu sebeple saçlar geri pozisyonda kuaförde yıkanmasını önermekteyiz. Ameliyatın 7. gününde burun üzerindeki atel çıkarılarak dikişler alınır. 5 gün kalacak bantlama işlemi yapılır. Bu dönemde bazı hastalarda masaj önerilmektedir. Ameliyattan 10 gün sonra yavaş yavaş sosyal hayata ve 2 hafta sonra işe dönülebilir. Hafif sporlara 3. hafta ve diğer sporlara 2. ay sonra başlanabilir. Ameliyattan sonra, 2 ay süreyle gözlük takılmaması ve aşırı güneşe çıkılmaması önerilir. Gözlük buruna baskı uygulayabilir şeklini bozabilir. Güneş ışınları şişliği dirençli hale getirebilir veya cildi kalınlaştırabilir. Burun ameliyatında 40 gün sonra şişliklerin yüzde 80’i geçer. Geriye kalan şişliklerin tamamen geçmesi yaklaşık 1 yılı bulabilir. Bu dönem içerisinde burnu travmalardan korumak son derece önemlidir” diye konuştu.