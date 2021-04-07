Burun akıntısı korona belirtisi midir?

Koronavirüs belirtileri bahar aylarıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip vakalarındaki artış nedeniyle vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.

Mutasyonlu virüsün bulaş hızının artması ve vaka sayılarındaki yükselişler, korona bulaşı olmasa bile akıllarda soru işareti oluşturuyor.

1 yıl içinde mutasyona uğrayarak farklı belirtiler gösteren koronavirüs, bahar aylarında sürekli burun akıntısı yaşayanların kabusu oldu.

Burun akıntısı koronavirüs belirtisi midir? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki koronavirüste burun akıntısı olur mu? Sürekli burun akıntısı virüs belirtisi midir? İşte detaylar..

BURUN AKINTISI KORONAVİRÜS BELİRTİSİ MİDİR?

Grip, nezle ve soğuk algınlığında sıklıkla yüksek ateş, terleme, baş, kas ve boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, halsizlik şikayetleri görülürken, Covid-19’da benzer şekilde ateş yüksekliği, terleme, baş ve kas ağrısı, öksürük, nefes darlığı, halsizlik gibi benzer semptomlar görülüyor.

Nezle herkesin çok sık geçirdiği viral bir enfeksiyon. Burun akıntısı ile başlar. Yüksek ateş yapmaz. Genellikle biraz yorgunluk halsizlik olur ve birkaç günde en fazla bir haftada iyileşirsiniz.

Grip, bilinen influenza virüslerinin oluşturduğu mevsimsel gripten söz ediyorum. Bu biraz daha ağır seyreder. Yine yüksek ateş olur, solunum sıkıntısı olabilir. Belirgin olan eklem ağrılarıdır.

Covid enfeksiyonun başlangıcı da aynı nezle,grip belirtileri ile başlar. Yani kuru öksürükle, yüksek ateşle, boğaz ağrısı ile başlar ama Covid-19’un diğerlerinden farkı çok kısa sürede akciğere iniyor olması.

Yani akciğere indiği içinde balgam yapması bazı hastalarda da en önemlisi zatürreye neden olması. İki taraflı yani her iki akciğerimizi de kısa sürede etkileyen zatürreye neden olması ve hastaneye yatış gerekliliği.

Ancak bahar aylarıyla birlikte belirtilerin seyri de değişiyor. Kliniklere başvuruların hapşırma, burun akıntısı gibi nezle belirtileriyle geldiği ve test sonucu pozitif çıktığı belirtiliyor. Vatandaşların bu nedenle daha çok kulak-burun-boğaz servislerine başvurdukları da gözlendi.

Ancak her burnu akanın koronavirüs olmadığı da uzmanlar tarafından belirtiliyor.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

En yaygın semptomlar:

Ateş

Kuru öksürük

Yorgunluk

Daha seyrek görülen semptomlar:

Ağrı ve sızı

Boğaz ağrısı

İshal

Konjunktivit

Baş ağrısı

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

Konuşma veya hareket kaybı