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Burulaş personeline ilkyardım eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan bütün personele ilkyardım eğitimi veriliyor.

Sağlık 17.08.2021, 16:04
Burulaş personeline ilkyardım eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan bütün personele ilkyardım eğitimi veriliyor.

İlkyardım Eğitim Merkezi, bu kez Burulaş personeline teorik ve uygulamalı eğitim verdi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dâire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve 2018 yılından bu yana bini aşkın personele ilkyardım eğitimi veren İlk Yardım Eğitim Merkezi, bu kez Burulaş çalışanlarına eğitim verdi. Bilhassa toplu taşıma araçlarında meydana gelmesi muhtemel olaylara anında müdahale edilebilmesi maksadıyla hem teorik, hem de uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde ilkyardımın hayat kurtarmadaki önemi anlatılırken, doğru müdahale yöntemleri de uygulamalı olarak gösterildi.
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