Bursa’ya uzman hekim dopingi

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, il genelindeki kamu hastanelerinde görev yapmak üzere aralarında uzman hekim, pratisyen hekim, diş hekimi ve eczacıların bulunduğu 196 personelin atamasının gerçekleştiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından, 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası gerçekleştirildi. Buna göre Bursa’ya 196 personel ataması yapıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yeni gerçekleşen atamalar ile birlikte Bursa’da sağlık hizmetlerinin daha da güçleneceğini dile getirdi. Ataması yapılan hekim, diş hekimi ve eczacıların Kasım ayı içerisinde görevlerine başlayacağı bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, personellerin merkez ve ilçelerde bulunan kamu hastanelerine görev yapmak üzere dağıtıldığını söyledi.

Bursa’ya ataması yapılan 196 personelin 144’ünü, birçok alandan uzman hekimlerin oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Sağlık Müdürlüğü olarak ilimizdeki kamu hastanelerinin personel ihtiyaç fizibilitesini önceden oluşturduk. Bakanlığımız tarafından, ilimize bu doğrultuda yapılan atamalar ile çocuklarda; çocuk cerrahisi, çocuk hematoloji ve onkolojisi, çocuk gastroentrolojisi, yetişkinlerde ise neonatoloji, psikiyatri, yoğun bakım, fiziksel tıp ve rehabilitasyon gibi birçok alanda hekimlerimiz hastanelerimizde göreve başlayacak. Atamalar ile gelen personellerimiz, hastanelerimizde önemli bir ihtiyacı karşılayacak” dedi.

Çocuk diş hekimlerinin ataması yapıldı

Yapılan atamalar arasında 16’sı uzman olmak üzere 20 diş hekiminin bulunduğunun altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, “Ağız, diş ve çene cerrahisinde 3, çocuk diş hekimliğinde 4, endodonti alanında 4, protetik diş tedavisinde 3, periodontoloji ve restoratif diş tedavisinde ise birer hekimimiz ilimize atandı. Bu atamalarla birlikte ağız ve diş sağlığında önemli bir açığı kapatmış olacağız” şeklinde konuştu.

’Daha verimli bir sağlık hizmeti sunacağız’

Ataması yapılan personeller ile Bursa’nın uzman hekim açığının önemli ölçüde giderildiğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İlimiz, Güney Marmara başta olmak üzere bölgenin sağlık üssü konumunda bulunduğundan büyük bir nüfusa sağlık hizmeti veriyor. Sağlık sunumuna ihtiyaç duyan tek bir vatandaşımızın dahi mağdur edilmemesi adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ataması gerçekleşen personellerimizle birlikte vatandaşlarımıza daha nitelikli ve verimli sağlık hizmeti sunacağız. Atamaların ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum”