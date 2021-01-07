Bursa’ya 18 yeni ambulans

Bursa’ya ikisi yeni doğan yoğun bakım olmak üzere 18 ambulans tahsis edildi. Ambulansların anahtar teslim töreninde konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, salgının devam ettiğini, vatandaşların tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini söyledi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen 18 yeni ambulansın anahtar teslim törenine Vali Yakup Canbolat, AK Parti Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz katıldı. Bursa’da bin 156 acil sağlık hizmetleri personeli ile sahada 82 acil sağlık istasyonunda 81 acil yardım, 6 karpetli, 1 obez, 1 dört yataklı, 2 motosiklet, 1 hava ve 25 yedek ambulans ile acil sağlık hizmeti sunulduğunu ifade eden Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Sıhhat projesi kapsamında bakanlığımız tarafından Bursa’ya 7 gün 24 saat hizmet veren 112 acil filosuna iki tanesi yenidoğan yoğun bakım olmak üzere toplamda 18 ambulans tahsis edilmiştir” dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat yoğun bir salgın dönemi yaşandığına işaret ederek, “Bu süreçte hem Türkiye, hem Bursa olarak alınan tedbirlerle, uygulamalar ve tedavi yöntemleriyle başarılı bir şekilde bu süreç yönetiliyor. Gelinen noktada Bursa’da yoğun bakım ve normal yatak açısından da şu an itibari ile sorun yaşamıyoruz. Bu yeni filoya katılan 18 ambulansla tedavilerin daha hızlı yapılması, etkin hizmet sunulmasına katkılar sağlayacaktır. Biz bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Bursalılara bir mesaj vermek istediğini belirten Canbolat, “Pandemi devam ediyor. Vatandaşlarımız bunu bilmesi gerekiyor. Etkin tedbirlerle vatandaşlarımızın son 2 aydır dikkatli davranmaları sonucunda bir dönem pik olan sayılar şu an normal yönetilebilir sayılara geldi. Bu sayılara dikkat etmemiz lazım. 3 temel kural dediğimiz tedbirleri ihlal etmemek gerekiyor. Ben biraz gevşeme olduğunu gördüm. Maske kullanımı konusunda sorunlar artmaya başladı. Ben vatandaşlarımızdan rica ediyorum, lütfen sosyal mesafeye, maskeye ve temizliğe itina ile uyalım ki bu hastalığı def edelim. Süreç halen bitmedi. Dünyada üçüncü dalga yaşanıyor. Bu süreci iyi takip etmemiz gerekiyor. Bu sağlık çalışanlarımızın fedakarca çalıştığını herkes biliyor. Biz buradan sağlık çalışanlarımıza da buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Onlara katkı, sağlamak yükünü azaltmak anlamında Bursalı hemşehrilerimizin koyulan kurallara uymalarını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 18 ambulansın anahtarları sağlıkçılara teslim edildi. Ambulansların otoparktan çıkışı da drone ile görüntülendi.