Bursalı hasta, büyük merkezlerde bulamadığı şifayı Van’da buldu

Bursa’da yaşayan ve glomus tümörüne yakalanan Ali Çelik isimli vatandaş; İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük merkezlerde bulamadığı şifayı Lokman Hekim Van Hastanesinde buldu.

Bursa’da ikamet eden Ali Çelik (45), yakalandığı glomus tümörü için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok hastaneye gitti. Gittiği hastanelerde umduğunu bulamayan Çelik, arayışa geçti. Sosyal medya vasıtasıyla ulaştığı Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, Bursa’da ikamet eden Ali Çelik’in yakalandığı glomus tümörü nedeniyle birçok merkeze gittiğini ancak bir çözüm bulunamadığını söyledi. Dr. Başel, “Hasta bize geldiğinde glomus tümörü vardı. Biraz büyük ve yeri de zor bir yerdi. Gittiği hekimler tümörün riskinden bahsedince hastamız ister istemiz ‘En iyi nerede yapılır?’ diye bir arayışa girmiş. Bize ulaştı, biz kendisiyle görüştük. Eğer bu ameliyatı olacaksan, en doğru yer burası. Van’a gelmek biraz zor ama geldiğinde memnun kalırsın dedik. Pazar günü geldi, hazırlığını yaptık ve çok güzel bir ameliyat geçirdi. Hastamız Allah’a şükür hiçbir problem yaşamadan sağlığına kavuştu. Hatta yoğun bakımda bile çok kısa tuttuk. Bugün ameliyatın üçüncü günü, taburcu aşamasına geldi” dedi.

"Hastamız biraz daha beklese ameliyat şansını bile kaybedecekti"

Bu tür büyük tümörlerin bazen olumsuz sonuçlar verebildiğine dikkat çeken Başel, “Bu tür büyük tümör ameliyatları her zaman böyle sonuçlanmıyor. Ama çok fazla yapmanın verdiği özgüvenle bu ameliyatları her geçen gün daha iyi yapmaya başladık. Normalde tümörümüz üç tane siniri içine almıştı. Tümörü tamamen bu sinirlerden temizledik ve onlarla ilgili şu anda hiçbir yan etki gelişmedi. Çünkü tümörümüzün yerleşimi çok zor bir yerdeydi. Çok derinde olup, kafa kaidesine neredeyse ulaşmak üzere. Hastamız biraz daha beklese ameliyat şansını bile kaybedecekti. Şu anda hiçbir sorun yok. Kulak burun boğazcı arkadaşımız ameliyat öncesi ve sonrası muayenelerini yaptı. Hiçbir komplikasyonun gelişmemesine o da şaşırdı. Normalde bu kadar büyük tümörlerde mutlaka yan etki bekleriz ama Allah’a şükür hiçbir sorun yaşamadık” ifadelerini kullandı.

"Bu ilgiyi İstanbul’da görmedim"

Ankara, İstanbul ve Bursa gibi büyük merkezlerde aradığı şifayı Van’da bulduğunu aktaran Çelik ise, “Çok memnunum, çok iyiyim. Van’a gitmek zor geliyor ama benim için İstanbul’dan daha basit geldi. Normalde ben ameliyattan korkan biriyim ama Halil Hoca beni ikna etti. Şimdi bomba gibiyim. Van’a gelmekten çekinen insanlar çekinmesinler. Van, İstanbul’dan daha güzel bir memleket ve Van’a gelmek çok basit. Ben bu ilgiyi İstanbul’da görmedim. Hem insanlarına hem hastane çalışanlarına hem de hocama teşekkür ediyorum. Herkesi de Van’a davet ediyorum” diye konuştu.