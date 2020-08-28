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Bursalı güzellik merkezi pandemi tedbirleri ile dikkati çekiyor

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA MART AYINDA KAPATILAN GÜZELLİK MERKEZLERİ 11 MAYIS’TAN İTİBAREN MÜŞTERİLERİNE KAPILARINI AÇTI. BURSA’NIN TANINMIŞ MERKEZLERİNDEN ESSPLUS GÜZELLİK MERKEZİ, ALDIĞI COVİD 19 TEDBİRLERİ İLE MÜŞTERİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.

Sağlık 28.08.2020, 10:08
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Bursalı güzellik merkezi pandemi tedbirleri ile dikkati çekiyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Mart ayında kapatılan güzellik merkezleri 11 Mayıs’tan itibaren müşterilerine kapılarını açtı. Bursa’nın tanınmış merkezlerinden EssPlus Güzellik Merkezi, aldığı Covid 19 tedbirleri ile müşterilerin ilgisini çekiyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hijyen kurallarına uyan tüm güzellik merkezleri randevu sistemi ile 11 Mayıs’tan itibaren çalışmaya başladı. Bursa Nilüfer ilçesinde hizmet veren EssPlus Güzellik Merkezi uyguladığı maske, siperlik, eldiven ve diğer tüm koruyucu tedbirler ile müşterilerinden tam puan alıyor. Güzellik Merkezi Kurucu Ortağı Gülin Çifçi, müşterin merkezde bekletilmeden randevu sistemi ile tam zamanında uygulamaya alınmasına, giriş esnasında tek tek ateşlerinin ölçülmesine ve işlem esnasında gerekli tüm tedbirlerin harfiyen uygulanmasına özel bir önem verdiklerini aktardı. Yeni müşteriyi uygulamaya almadan önce bir önceki müşteriler için kullanılan malzeme ve aletlerin sterilize edildiğini vurgulayan Gülin Çifçi, temel önceliklerinin hijyen ve tedbir olduğunun altını çizdi.

’Önceliğimiz müşterilerimizin sağlığı"

Covid 19 nedeniyle uzun bir süre kapalı kaldıklarını kaydeden Çifçi; “Pandemi sürecinde yaklaşık 2 ay merkezimizi kapalı tuttuk. Sağlık Bakanlığı’mızın yeniden güzellik merkezlerinin yeniden açılabileceği talimatını vermesi ile belirtilen tüm hijyen tedbirlerimizi aldık. Müşterilerimiz için bizim özel ve çok kıymetli. Her biri ile adeta bir aile gibi olduk. Onların sağlığı bizim için ilk sırada yer alıyor. Aldığımız tedbirler ile müşterilerimiz gönül rahatlığı ile merkezimize gelerek uygulamalardan faydalanabiliyor. Yönetim kadememiz ve tüm çalışanlarımız ile en ufak bir boşluk bırakmadan pandemi sürecini başarı ile yürütmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

"Süreç bitse bile tedbirlerden vazgeçmeyeceğiz"

Kuruldukları ilk günden itibaren randevu sistemi ile çalışmaya özen gösterdiklerini dile getiren Gülin Çifçi, Covid-19 virüsünün ardından randevu konusunda daha hassas davrandıklarının altını çizdi. Müşterilerini merkez içerisinde boş bekletmeden hemen uygulamaya aldıklarını söyleyen Çifçi; “İşletmemizin açıldığı andan, kapandığı dakikaya kadar çalışanlarımız maskelerini, eldivenlerini ve koruyucu önlüklerini kesinlikle çıkarmıyor. Günün sonunda tüm uygulama aletlerimiz ve cihazlarımız sterilize ediliyor. Bu sürecin sona ermesinin ardından biz yine hijyen konusundaki hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Bizim önceliğimiz hizmet verdiğimiz müşterilerimizin buraya gönül rahatlığı ile gelmeleri ve sağlık konusunda kafalarında soru işaretlerinin kalmamasıdır. Aldığımız tedbirler sayesinde de ciddi insanlardan ciddi bir talep görüyoruz. Bizlere güvenen ve değer veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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