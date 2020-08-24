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Bursa’da üç düğünde 42 kişi koronavirüse yakalandı

BURSA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARIYLA DÜĞÜN SAHİBİNİN BİR VE İKİNCİ DERECE YAKINLARI HARİCİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN DÜĞÜN, NİŞAN, NİKÂH, SÜNNET VE CENAZE MERASİMLERİNE KATILMALARININ YASAKLANDIĞINI HATIRLATAN UZM. DR. KAŞIKCI, “65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZDAN BU KONUDA BİZE YARDIMCI OLMALARINI BEKLİYORUZ. ÖZELLİKLE YAŞLILAR VE KRONİK HASTALIĞI BULUNAN KİŞİLER YÜKSEK RİSK GRUBUNDA YER ALDIKLARI İÇİN BU DÖNEMDE OLABİLDİĞİNCE DIŞARIYA DAHA AZ ÇIKMALILAR. VİRÜSÜN ÖZELLİKLE KALABALIK VE MASKESİZ ORTAMLARI SEVDİĞİNİ UNUTMAYALIM” İFADELERİNİ KULLANDI.

Sağlık 24.08.2020, 11:45
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Bursa’da üç düğünde 42 kişi koronavirüse yakalandı

Bursa’da 3 ayrı düğüne katılan davetlilerden toplam 42 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, düğün, nişan gibi cemiyetlere katılan vatandaşları maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri konusunda ikaz etti.

Bursa’da son iki haftadır basına yansıyan düğün görüntülerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığının açıkça görüldüğünün altını çizen Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı,“Geçtiğimiz haftalarda Bursa’da gerçekleşen üç ayrı düğün cemiyetinin ardından 42 kişide koronavirüs tespit edildi” dedi.

Kaşıkcı, “İlk beş kişi başvurdu. Filyasyon ekiplerimiz düğüne katılanları tespit ederek tek tek irtibata geçti. Maalesef yapılan testler sonucunda 42 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca üç cemiyetten yaklaşık 150 vatandaşımızın da şu an temaslı olarak takipleri yapılıyor” diye konuştu.

Hasta olan veya belirti gösteren kişilerin kesinlikle bu tip organizasyonlara gitmemesi, kalabalık yerlerden uzak durması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Filyasyon ekiplerimiz hastaların bütün takiplerini yapıyor. Pozitif olduğu tespit edilen bir hastanın temaslı bulunduğu kişileri de semptom göstermeseler dahi izolasyona alarak, bilgilendirmelerde bulunuyor. Yapılan ikazlara rağmen, bazı vatandaşlarımızın 14 gün izolasyon kurallarına uymadığı, çarşı pazara gittiği, hatta düğün, sünnet, nişan gibi cemiyetlere katıldıklarını ve pek çok kişiye hastalığı bulaştırdıklarını görüyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, izolasyonda takip edilen veya semptomları görülmeye başlayan kişilerin mutlaka izolasyon kurallarına uymaları,kesinlikle maske, sosyal mesafe ve temizlikten taviz vermemeleridir” şeklinde konuştu.

Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla düğün sahibinin bir ve ikinci derece yakınları haricinde 65 yaş üstü vatandaşların düğün, nişan, nikâh, sünnet ve cenaze merasimlerine katılmalarının yasaklandığını hatırlatan Uzm. Dr. Kaşıkcı, “65 yaş üstü vatandaşlarımızdan bu konuda bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler yüksek risk grubunda yer aldıkları için bu dönemde olabildiğince dışarıya daha az çıkmalılar. Virüsün özellikle kalabalık ve maskesiz ortamları sevdiğini unutmayalım” ifadelerini kullandı.

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