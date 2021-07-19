Bursa’da tartıştığı hastayı köpeğe benzeten doktor hakkında soruşturma

Bursa’da bir kadın doktor, hastaları tedavi etmemekle tehdit edip, tartıştığı ayağı alçılı hastaya köpek benzetmesi yaptı. Vatandaşların tepki göstermesi üzerine "Yürü git. Bakmıyorum. Canımı mı alacaksınız gidin kime isterseniz şikayet edin, hatırım kalır etmezseniz" diyerek hastaları azarlayan doktora sosyal medyada tepki yağarken, doktorla ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

Olay, Mustafakemalpaşa İlçe Devlet Hastanesi’nde yaşandı. İddiaya göre, nöbetçi hekim acil ameliyata girince Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. S.E.Ç. hastalara bakmaya başladı. Yeşil alan hastalarının fazla beklemesinden kaynaklanan tartışmada Uzm. Dr. S.E.Ç.’nin ayağı sarılı genç bir hasta ile tartıştığı sırada sarfettiği hakarete varan sözler ise kameraya yansıdı. Tedavi olmaya gelen ayağı alçılı gençle tartışan Uzm. Dr. S.E.Ç, gence "Yürü git boşaltın burayı. Bakmıyorum canımı mı alacaksınız? Git kime istersen şikayet et. Hatırım kalır etmezsen" dedi. Genç "Hareketlere bak" diyerek cevap verirken, bunun üzerine Dr. S.E.Ç. bir görevliye seslenip "Hasan bey polisi çağırsana, gelip köpeklere mama versin" diyerek hastalara hakaret etti. O sırada tedavi olmayı bekleyen diğer hastalar da, "Hocam ayıp oluyor ama bu nasıl bir konuşma şekli" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan o anlara ait görüntüler kısa sürede binlerce kişinin tepkisine yol açtı. Binlerce kişi videoyu paylaşıp Sağlık Bakanlığını etiketledi. Bunun üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, doktor hakkında idari soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi’nde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan olayın yaşandığı gün nöbetçi hekimin acil ameliyata girmesi nedeniyle yeşil alan hastalarının bir süre beklediği ve bu nedenle bir hasta ile bir başka hekim arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tartışmada hekimimizin üslubu ve mesleği ile bağdaşmayan ifadeleri bizi ziyadesiyle üzmüştür. Sağlık personelimizin uzunca bir süredir zor koşullarda ve yoğun mesai ile çalıştıkları ve insani ölçülerde yıpranmış olmaları anlaşılabilir olsa da mesleki ciddiyetten ayrılmamak esastır. Bu kapsamda idari soruşturma başlatılmıştır."