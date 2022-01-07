banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bitcoin'deki çöküşün nedeni ne?
Bitcoin'deki çöküşün nedeni ne?
THY Euroleague’de tüm maçlar korona virüsten dolayı ertelendi
THY Euroleague’de tüm maçlar korona virüsten dolayı ertelendi
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden

Bursa’da kimsesiz ve yaşlı hastalara "Gönül Bağı" ile teknolojik online takip

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tümüyle yerli yazılımların kullanıldığı, donanımsal entegrasyonları ile dünyada bir ilk olan proje ile ciddi sağlık sorunu yaşayan yaşlı vatandaşları anlık olarak takip ediyor. 200 kimsesiz hasta ve yaşlının evine monte edilen akıllı panel sayesinde Evde Bakım Birimi merkezi ile irtibatı kolaylaşıyor. Ayrıca yaşlılara dağıtılan acil durum butonu ve akıllı bileklik sayesinde hayatları kolaylaştı. Evdeki sensörler sayesinde muhtemel yangın ve soba zehirlenmelerinde hasta ve yaşlılar uyarılıyor, aynı zamanda merkeze sinyal gönderiliyor. Belediyenin hayata geçirdiği VR tabanlı terapi modeli de bağımlılıkla mücadelede teknolojik katkı sağlıyor.

Sağlık 07.01.2022, 14:23
Bursa’da kimsesiz ve yaşlı hastalara "Gönül Bağı" ile teknolojik online takip

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tümüyle yerli yazılımların kullanıldığı, donanımsal entegrasyonları ile dünyada bir ilk olan proje ile ciddi sağlık sorunu yaşayan yaşlı vatandaşları anlık olarak takip ediyor. 200 kimsesiz hasta ve yaşlının evine monte edilen akıllı panel sayesinde Evde Bakım Birimi merkezi ile irtibatı kolaylaşıyor. Ayrıca yaşlılara dağıtılan acil durum butonu ve akıllı bileklik sayesinde hayatları kolaylaştı. Evdeki sensörler sayesinde muhtemel yangın ve soba zehirlenmelerinde hasta ve yaşlılar uyarılıyor, aynı zamanda merkeze sinyal gönderiliyor. Belediyenin hayata geçirdiği VR tabanlı terapi modeli de bağımlılıkla mücadelede teknolojik katkı sağlıyor.

Ulaşımdan altyapıya, kentsel dönüşümden çevreye kadar her alanda önemli yatırımlarla Bursa’yı geleceğe hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmetler anlamında örnek projeleri kente kazandırmaya devam ediyor. Evde Hasta Bakım Merkezi bünyesinde 143 personel, 25 ambulans ve 46 araçla bugüne kadar 60 bine yakın hastaya 1 milyon 153 bin kez sağlık hizmeti götüren Büyükşehir Belediyesi, yine madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında bugüne kadar 2084 bağımlı ile 13 bin 706 görüşme ve bağımlı yakınları ile de 9 bin bireysel görüşme gerçekleştirdi. Toplum sağlığını yakından ilgilendiren bu iki konuda teknolojinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanan Büyükşehir Belediyesi, akıllı sağlık uygulamaları kapsamında adeta devrim niteliğinde iki yeni projeyi devreye aldı. Yalnız yaşayan risk gurubundaki 65 yaş ve üzeri vatandaşları 7/24 takibe alan ‘Gönül Bağı’ projesi ile madde bağımlılığı ile mücadelede kullanılacak ‘VR tabanlı Sağlıklı Yaşam Terapi Modeli’, düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Sağlık parmağınızın ucunda

Büyükşehir Belediyesi’nin BBKA’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’ndan (SOGEP) hibe alan Gönül Bağı projesi, yalnız yaşayan yaşlı ve hasta vatandaşları adeta hayata bağlıyor. Tümüyle yerli yazılımların kullanıldığı, donanımsal entegrasyonları ile dünyada bir ilk olan proje sayesinde ciddi sağlık sorunu yaşayan yaşlı vatandaşlar, numara çevirme derdi olmadan, sadece bir butona basarak sağlık birimine bağlanabiliyor. Evlere kurulan akıllı paneller, güvenlik sensörleri, nabız ölçer bileklikler ve kablosuz acil durum butonu ile hasta ve yaşlılar 7/24 takip altına alınıyor. Panel üzerindeki yeşil butona basan kullanıcılar, numara çevirmeden, santralde kuyruk beklemeden, doğrudan Evde Bakım Merkezi’ne ulaşarak ihtiyaçlarını dile getirebiliyor. Zehirlenme, kırık, nefes zorluğu çekme, şiddetli yaralanma ve benzeri gibi acil durumlarda ise kırmızı butona basılması halinde adrese doğrudan ambulans yönlendiriliyor. Özellikle yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların sağlık durumları anlık takip ediliyor. Yaşlı hastaların anlık takibi için ‘geliştirilen akıllı bileklik ile’ 6 dakikada bir nabız ölçümü yapılıp, belirlenen değerler evde bakım merkezine aktarılıyor. Her hastaya özel belirlenen yüksek veya düşük nabız değerleri saptandığında, sistem alarm veriyor ve sağlık ekibi devreye gidiyor. Sisteme entegre kablosuz acil durum butonu ise panelin bulunduğu oda dışında gelişen acil durumlarda hayat kurtarmaya göre tasarlandı. Örneğin geçirdiği anlık rahatsızlık sonucu düşen ve olduğu yerden kalkamayan yaşlılar, üzerlerinde taşıdıkları kablosuz acil durum butonunu 2 saniye basılı tuttuklarında çağrı merkezine acil durum uyarısı geliyor. Uyarının ardından yaşlının yakınlarına ve evde bakım merkezine eş zamanlı çağrı yapılarak, anında müdahale imkanı sağlanıyor. Bunun yanında akıllı panel üzerindeki yangın ve karbonmonoksit sensörleri ile muhtemel yangın veya soba zehirlenmelerinde ev içinde çalan alarm ile hastalar uyarılıyor aynı zamanda merkeze sinyal gönderiliyor.

Bağımlılıkla ‘sanal’ mücadele

Büyükşehir Belediyesi’nin toplum sağlığını yakından ilgilendiren diğer projesi olan ‘VR Tabanlı Sağlıklı Yaşam Terapi Modeli’ de hem Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe aldı hem de Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde ödüle değer görüldü. Madde bağımlılığı ile mücadeleyi inovatif yaklaşımla desteklemek üzere geliştirilen proje sayesinde, bağımlıya o ortamlarda bulunma hissi verilerek, bağımlılıkla nasıl mücadele etmesi gerektiği öğretiliyor.

“Şehre değer katıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehircilik vizyonunu öne çıkaran iki yeni projeyi daha devreye almasının mutluluk verici olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Her ikisi de Türkiye’ye örnek olmuş projeler. Ciddi teknolojik altyapı kullanılarak hazırlandı. Yaşlı ve hastalara hizmet veren Gönül Bağı projemiz Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan VR Tabanlı Sağlıklı Yaşam Terapi Modeli’ projemiz de Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe aldı. Sağlık Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bu tür hizmetler veriliyor. Ancak biz Büyükşehir Belediyesi’nin gücünü ve imkanlarını kullanarak, hizmetleri çeşitlendirmek noktasında projeler üretmeye çalışıyoruz. Bursa gibi artık nüfusu 3 milyonu aşmış, her geçen gün sanayileşen, alt kattakinin üst kattakini tanımadığı ilişkilerin olduğu bir ortam içerisinde her bir insanımıza ulaşmak, kıyıda köşede kalmış kişilere hizmet götürmek öncelikli hedefimizdir. Proje üretmeye, şehre değer katmaya, şehrin her bir köşesine ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantının sonunda Başkan Aktaş, ‘Gönül Bağı’ projesinin akıllı paneli üzerinden merkeze bağlanarak, görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca ‘VR Tabanlı Sağlıklı Yaşam Terapi Modeli’ de uygulamalı olarak gösterildi. Sanal gerçeklik gözlüğünü takan bir basın mensubuna, stresle başa çıkma ve korkuları yenme gibi tedavi metotları uygulamalı olarak gösterildi.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8