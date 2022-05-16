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Bursa’da Göz Bankası umut oluyor

Kornea tabakasının en içinde bulunan hücrelerde yetmezlik nedeniyle ciddi oranda görme kaybı yaşayan 48 yaşındaki Erol Kaplan, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Göz Bankası’nda gerçekleştirilen başarılı ameliyat ile sağlıklı bir şekilde görmeye başladı.

Sağlık 16.05.2022, 11:23
Bursa’da Göz Bankası umut oluyor

Kornea tabakasının en içinde bulunan hücrelerde yetmezlik nedeniyle ciddi oranda görme kaybı yaşayan 48 yaşındaki Erol Kaplan, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Göz Bankası’nda gerçekleştirilen başarılı ameliyat ile sağlıklı bir şekilde görmeye başladı.

Kornea nakli bekleyen hastalara hizmet vermek amacıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurulan Göz Bankası, yıllarca görme sıkıntısı çeken hastaların nakil için gerekli bekleme sürelerini kısaltıyor. Göz Bankası’na başvurup, kısa sürede tedavi olan vatandaşlardan biri de 48 yaşındaki Erol Kaplan oldu. Doğuştan gelen görme sorunu olan ve son üç yılda bu problemi giderek artan Kaplan, üç aylık bekleyişin ardından sağlığına kavuştu.

Kaplan’ın ameliyatını başarıyla gerçekleştiren Uzm. Dr. Hafize Gökben Ulutaş, yaptığı açıklamada “Doğumsal kornea tabakasının en içindeki hücrelerde yetmezlik nedeniyle görmesinde azalma mevcuttu. Hastamızın görmesi, son iki yılda gitgide azalmıştı. Hastamızı üç ay takip ettik ve kornea nakline karar verdik. Üç ay sırasını bekledikten sonra hastamızı, Lameller Cerrahi dediğimiz korneanın sadece hastalıklı tabakasını değiştirerek, görmesini daha iyi düzeylere kavuşturduk. Artık gözü daha sağlıklı ve daha iyi görüyor. Şimdi diğer gözü için hastamızı sıraya aldık” dedi.

Bölgeye hizmet ediyor

Göz Bankası’nın 2013 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar 300 kornea nakli gerçekleştirdikleri bilgisini veren Uzm. Dr. Neslihan Parmak Yener ise, Göz Bankası’nın sadece Bursalılara değil, bölgeye kornea temini yaptıklarını belirtti. Göz Bankası’nda Lameller Cerrahi de başarıyla uygulayabildiklerine dikkat çeken Dr. Yener, “Yani hastalıklı doku alınıp, yerine sağlıklı doku yerleştirilebiliyor. Bu işleme Lameller Cerrahi ismini veriyoruz. Önümüzdeki süreçte de çok fazla kornea nakli yaparak, hizmete devam etmeyi istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Kısa sürede görmeme kavuştum"

Yaklaşık üç yıldır görmede problem yaşadığını vurgulayan hasta Erol Kaplan ise, “Bu yüzden hastaneden randevu aldım. Kornea nakli gelene kadar üç ay süre verildi. O sırada tedavim yapıldı ve tedaviden sonra ameliyat oldum. Kısa sürede görmeme kavuştum. Dikişsiz bir ameliyat oldu ve başarılı geçti. Şu anda çalışıyorum ve bir sıkıntı yok. Diğer gözümden de ameliyat olmayı düşünüyorum. Ona da gün aldık. Kornea nakli geldiği zaman diğer gözümden de ameliyat olacağım” ifadelerini kullandı.

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