Bursa’da firmalara Covid-19 denetimi

Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarının yer aldığı Bursa’da firmalara yönelik Covid-19 denetimleri titizlikle sürüyor.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde faaliyet gösteren fabrikalarda ateş ölçümü, takip kayıt, hijyen, sosyal mesafe gibi hususlara yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 4 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan Türkiye’nin en büyük tekstil fabrikalarından birinde incelemelerde bulundu.

Denetim ekibiyle birlikte incelemelerde bulunan Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ferhat Ekinci, 4 bin kişinin üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde bulaşmanın büyük önem arz ettiğine dikkat çekti. Firma içi bulaşmaları engellemek için personel girişlerinden, soyunma alanlarına kadar bir çok alanda denetlemelerde bulunduklarını vurgulayan Uzm. Dr. Ekinci, "Denetimimizde, personel girişlerinde termal kamera ile ateşlerinin ölçüldüğü, soyunma odalarında mesafelerin 2 metre olacak şekilde düzenlendiği ve yine yemekhanelerde ve ofislerde karşılıklı değil, çapraz oturma ve aradaki bölmelerin yapıldığını gözlemledik. Ayrıca diğer dikim, kesim, işleme alanlarında personelin sosyal mesafeyi korumak için alanların belirlendiği, müşterileri girişlerinde araçların da dezenfekte edildiğini, maskesi olmayanların maske verilerek, içeri alındığını gördük.” ifadelerini kullandı.

Çalışanların arasında maske kullanma oranın yüksekliğine işaret eden Uzm. Dr. Ekinci sözlerine şöyle devam etti:

"İncelemelerde 500-600 kişiyi gözlemlediğimizde herkesin maskesi olduğunu tespit ettik. Ayrıca maske takmayan personele de idarî müeyyide uygulandığını yetkililer bildirdi. Yapılan yoğun çalışmalardan dolayı firma yetkililerine teşekkür ediyoruz. Şu anda işletmede aktif olan bir vak’a bulunmamakta. Mart ayından itibaren bizimle iş birliği içerisinde bulanarak, gereken tedbiri aldılar. Diğer iş yerleri ile de aynı çalışmaları yapmaktayız. 10 çalışanından 5 bin çalışanına kadar olan işletmelerde bu denetimlerimizi sürdürüyoruz ve bu süre pandemi bitene kadar devam edecek. Bu işletmede olduğu gibi diğer işletmelerde de gerekli tedbirleri alırlarsa bulaşmanın önüne geçilir".