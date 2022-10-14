Bursa’da diyaliz hastası, ikiz bebek doğurdu

Bursa Şehir Hastanesinde tıp dünyasında ender görülen bir olay meydana geldi. 8 yıldır diyalize bağlı bir yaşam süren Sare Oto, hamile kalınca doktorları ölüm tehlikesi ve bebeğini ölü doğurma risklerine karşı uyarılarda bulundu. Oto ailesi doğumda ısrarcı olunca nefroloji, perinatoloji, kadın doğum ve kardiyoloji alanından hekimler kolları sıvadı. Gebelik süresi boyunca doktorları tarafından yakından takip edilen Oto (38), ikiz bebeklerini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. İkiz bebekleriyle en büyük dileklerine kavuşan Oto ailesi, mutluluklarını hekimleriyle paylaştı. Oto’nun tedavisini yürüten Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Ayar, “Hastamız, tüm risklere karşın vazgeçmeyince bize de ona destek olmak kaldı. Hastamızın mutluluğu, bizim de mutluluğumuz” dedi.

"Literatürde bu tarz gebelikler çok nadir"

Sare Oto’yu 8 yıldır takip ettiğini ve haziran ayı gibi planlanmayan bir gebeliği fark ettiklerini belirten Doç. Dr. Ayar, "19 haftalık bir gebelik mevcuttu. Daha sonrasında eşiyle oturup, nasıl devam ettirmeleri gerektiğini riskleriyle beraber paylaştık. Oto ailesi, gebeliği sonuna kadar devam ettirme kararı verdi ve süreci hastanede başlatmış olduk. Literatürde bu tarz gebelikler ülkemizde ve dünyada çok nadir olmakta ve bunun yanında bu hastaların takibinde de multidisipliner yaklaşım gerekmekte. Bu süreçte tabii ki biz perinatoloji, kadın doğum, kardiyoloji alanlarından değerli hocalarımızdan yeterli desteği aldık. Onlara özellikle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bu tarz hastalarda bilimsel anlamda önerilenin, diyaliz haftalık süresini 20 saatin üzerinde tutarak seyri yakın takip etmek gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Ayar, "Burada şaşırtıcı olan, hastanın tek yumurta ikizi gebeliği olmasıydı ve dünya genelinde nadir rastlanan bir şeydi. Süreç sonunda hastamızın 31 hafta ve 2. günde doğumu gerçekleşmiş oldu. Çok şükür bebeklerimiz sağlıklı, stabil bir şekilde takiplerine devam etmekte. Oldukça stresli bir iş ve bayağı emek sarf etti meslektaşlarım. Özellikle nefroloji ve diyaliz ekibim. Bu konuda doktor arkadaşlarla onlara çok teşekkür ediyoruz. Umarım sonraki süreçte annemiz de çocuklarını kucaklarına alarak onları sağlıkla büyütecektir" diye konuştu.

Eşi Sare Oto’nun hamileliğini 4. ayında öğrendiklerini ve bundan sonra da bir şekilde riske girerek doğumu gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Mehmet Oto, "Başından beri en ince detayına kadar bütün hastaneyi seferber ederek bu sürece ulaşmamızı sağladılar. Başta Yavuz Hoca olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.