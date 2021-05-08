Bursa’da çölyak hastalarına ’glütensiz’ destek

Bursa’da tam kapanma döneminde 130 bin aileye ilave sosyal destek paketi ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, sağlık sorunu yaşayan Çölyak hastalarını da unutmayarak Ramazan ayı boyunca 460 kişiye özel hazırlanmış gıda paketlerini ulaştırdı.

Pandeminin ilk görüldüğü günden bu yana mücadele kapsamında önemli çalışmalar yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini de sosyal desteklerle yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana gıda paketi, ekmek, sıcak yemek, C vitamini destek paketi gibi yardımlarını binlerce aileye ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’a özel hazırlanan Kart16 Sosyal Destek Çeklerini de 130 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.

Buğday unu ihtiva eden gıdaları yemeleri durumunda sağlık sorunu yaşayan Çölyak hastaları için de ayrı bir çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 17 ilçede toplam 460 kişiye özel hazırlanmış gıda paketlerini ulaştırdı. Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, pandemi ve tam kapanma tedbirleri doğrultusunda özel gereksinimi olan, glutensiz acil gıda ile glütensiz ve düşük proteinli gıdaya ihtiyaç duyan çölyak hastalarına Ramazan paketlerini ve günlük tüketim gıda paketlerini ulaştırıyor. Hazırlanan glütensiz gıda kolisinde, ekmek ve hamur yapmak üzere glütensiz un, çikolata, çubuk kraker, baton ekmek, kek, kurabiye, makarna çeşitleri, arpa şehriye, mısır unu, mısır nişastası, galeta unu, pirinç unu, puding yer alıyor. Düşük proteinli gıda kolisinde ise yumurta, et, tavuk ve pirinç ikameleri, gofret, çubuk kraker, sürülebilir çikolata, tel şehriye, arpa şehriye, makarna çeşitleri, mik un bulunuyor. Hizmetten duydukların memnuniyeti dile getiren aileler, özel gereksinimle beslenen çocuklarına bu zor süreçte destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.