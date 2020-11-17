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Bursa’da aile sağlığı merkezi 7 gün süreyle karantinaya alındı

Bursa Emek Mahallesi’nde bulunan Adnan Menderes Aile Sağlığı Merkezi korona virüs nedeniyle 7 gün süreyle karantinaya alındı.

Sağlık 17.11.2020, 14:34
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Bursa’da aile sağlığı merkezi 7 gün süreyle karantinaya alındı

Bursa Emek Mahallesi’nde bulunan Adnan Menderes Aile Sağlığı Merkezi korona virüs nedeniyle 7 gün süreyle karantinaya alındı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde bulunan Osmangazi 19 No’lu Adnan Menderes Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan tüm doktorların Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı merkez 7 gün süreyle karantinaya alınarak geçici süre ile hizmete kapatıldı. Aile sağlığı merkezinin kapatıldığından habersiz vatandaşlar ise kapıya gelerek içerideki görevlilerden bilgi alarak geri döndü. Aile sağlığı merkezinin Cuma günü hizmete açılması bekleniyor.

Nikah kıydırmak için tahlil yaptırması gereken bir vatandaş da aile sağlığı merkezine geldi. Merkezin kapısından dönen vatandaş durumdan habersiz olduğunu belirterek, sürecin geçmesini bekleyeceğini ifade etti.
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