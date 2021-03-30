Bursa’da 60 yaş üstü aşıya koştu

Bursa’da 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşılama çalışmaları başladı.

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavisi görenler öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. Bursa’da 60 yaş üstü vatandaşlara ilk doz aşılarının yapılmaya başlamasıyla birlikte Mudanya Devlet Hastanesine 60 yaş üstü vatandaşlar akın etti. İlk gün yoğunluğundan dolayı 860 kişiye aşı yapıldı. Mudanya Devlet Hastanesinde aşılama için ayrı bir birim açılırken, aşı yaptırmak için gelen vatandaş güven içinde aşılarını yaptırıyor.

Devlet Hastanesine Kovid-19 aşısı ilk dozunu yaptırmaya gelen Hasan Erdem, "İlk aşımı yaptırdım, çok mutluyum. İnşallah ikinci aşımı da olacağım" dedi.

Aşı Birimi Sorumlusu Dr. Özlem Kaya, "Aşılama çalışmaları 14 Ocak itibariyle bütün Türkiye’de başladı. Bugün de 60 yaş üstü ve onların eşlerinin aşılamalarına başladık. Aynı zamanda risk gurubundaki vatandaşların aşılarını da yapıyoruz. Biz Mudanya Devlet Hastanesi olarak aşılamanın başladığı ilk günden bugüne kadar 14 bin aşılama yaptık. Hastanemizde ayrı bir birimde 10 odamızda hizmet veriyoruz’ şeklinde konuştu.