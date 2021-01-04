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Bursa Valisi Canbolat korona aşısının 2. dozunu da yaptırdı
Çin’den getirilen COVID-19 aşısının gönüllü olarak testlerine katılan Bursa Valisi Yakup Canbolat, aşının ikinci dozunu da yaptırdı.
Sağlık 04.01.2021, 15:15
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Çin’den getirilen COVID-19 aşısının gönüllü olarak testlerine katılan Bursa Valisi Yakup Canbolat, aşının ikinci dozunu da yaptırdı.Aşının ikinci dozunu da yaptırdığını sosyal medya hesabından duyuran Vali Yakup Canbolat, "Deneme aşısının ikinci dozunu bugün oldum. Uludağ Tıp Fakültesindeki hocalarımıza ve çalışanlarına çok teşekkür ederim. Herkese sağlık ve afiyet dilerim." ifadelerini kullandı.
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