banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağı belli oldu!
Emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağı belli oldu!
Bakan Koca bir haftalık vaka haritasını paylaştı
Bakan Koca bir haftalık vaka haritasını paylaştı
İDO’da sefer iptalleri
İDO’da sefer iptalleri
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Bursa Valisi aşı ve korona virüs rakamlarını açıkladı, hatırlatma dozu tavsiyesinde bulundu

Sağlık Bakanlığı bütün şehirlerde korona virüs istatistiklerini açıkladı. 8-14 Ocak arasındaki verilere göre Bursa’daki vaka sayısı 100 bin kişide 490 oldu. Bursa Valisi Yakup Canbolat, şehirde günlük pozitif sayısının 3 ile 4 bin arasında değiştiğini, yüzde 20 civarında aşı yaptırmayan bir nüfus olduğunu ifade etti. Vali Canbolat, aşı ve hatırlatma dozu çağrısı yaparken, yapılan testlerin yüzde 40’ının pozitif çıktığını kaydetti.

Sağlık 24.01.2022, 13:03
Bursa Valisi aşı ve korona virüs rakamlarını açıkladı, hatırlatma dozu tavsiyesinde bulundu

Sağlık Bakanlığı bütün şehirlerde korona virüs istatistiklerini açıkladı. 8-14 Ocak arasındaki verilere göre Bursa’daki vaka sayısı 100 bin kişide 490 oldu. Bursa Valisi Yakup Canbolat, şehirde günlük pozitif sayısının 3 ile 4 bin arasında değiştiğini, yüzde 20 civarında aşı yaptırmayan bir nüfus olduğunu ifade etti. Vali Canbolat, aşı ve hatırlatma dozu çağrısı yaparken, yapılan testlerin yüzde 40’ının pozitif çıktığını kaydetti.

Bursa’da basın mensuplarıyla biraraya gelen Vali Yakup Canbolat, vaka sayılarının Omicron’un etkisiyle arttığını belirterek, "Aşısız olanlarda bunun etkisiz çok daha fazla. Aşı sayılarımız da düştü. Vaka sayılarımız ise

3 bin ile 4 bin arasında gidip geliyor. Normalde aşılama oranı iki dozda yüzde 80,7. Ama hatırlatma dozlarının da yapılması gerekiyor. Ocak ayının 22’si itibariyle bakıldığı zaman 3 bin 817 günlük pozitif sayımız var. Bu oran da yapılan testin yüzde 40’ı civarında. Dolayısıyla maske, mesafe ve hijyen yani üç kurala uymamız lazım. Ümit ediyoruz ki Omicron son vaka olsun. Ancak bu vaka sayılarındaki artış kadar yoğun bakım ve hastaneye yatış rakamları fazla değil. Aşılı olanlarda da virüsün etkisi oldukça zayıf. Ama pandemi ile yaşamaya belirli süre devam edeceğiz "dedi.

Bursa’daki aşılanma rakamları

Bursa’da birinci doz aşı yaptıran kişi sayısının 2 milyon 187 bin 959, ikinci doz aşı yaptıranların sayısının 1 milyon 990 bin, üçüncü doz aşı yaptıranların sayısının 888 bin 689 olduğunu kaydeden Vali Yakup Canbolat, "Yüzde 20 aşı olmayan bir nüfus var. Türkovac aşıları da yapılıyor. Üçüncü doz olarak Türkovac yaptıranların sayısı 5 bin 642, ilk kez Türkovac yaptıranların sayası ise 1116 oldu" şeklinde konuştu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı da 8-14 Ocak tarihlerinde vaka sayılarını paylaştı. İstanbul’da vaka sayısı 100 binde 1571 olurken, İzmir’de 714, Ankara’da 629 ve Bursa’da 100 b inde 490,23 olarak açıklandı. Diğer büyükşehirlere göre daha şanslı olan Bursa’da aşılanma oranlarının da artması bekleniyor.

Yorumlar (0)
kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11