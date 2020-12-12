Son Dakika
Bursa Tıp Fakültesi Dekanlığı’na Prof. Dr. Mehmet Demir atandı
Bursa’da geçtiğimiz ay 2020-2021 akademik yılı törenle açılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bursa Tıp Fakültesi Dekanlığı’na Prof. Dr. Mehmet Demir atandı.
Sağlık 12.12.2020, 14:52
3
Bursa’da geçtiğimiz ay 2020-2021 akademik yılı törenle açılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bursa Tıp Fakültesi Dekanlığı’na Prof. Dr. Mehmet Demir atandı.AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Dekanlığa Prof Dr. Mehmet Demir’in atandığını açıklayarak; “Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bursa Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine getirilen Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Demir hocamıza hayırlı olsun dileklerimi sunar, başarılar dilerim. 45 yıl sonra ikinci tıp fakültesine kavuşan Bursa’mız da bu yıl 62 öğrenci ile eğitim öğretime başlayan Bursa Tıp Fakültemizin gelişimi noktasında her zaman destek olmaya devam edeceğiz.” dedi
14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|11
|18
|6. Kasımpaşa
|12
|18
|7. Hatayspor
|10
|18
|8. Karagümrük
|12
|17
|9. Konyaspor
|10
|15
|10. Gaziantep FK
|10
|15
|11. Başakşehir
|11
|15
|12. Malatyaspor
|10
|13
|13. Trabzonspor
|11
|13
|14. Antalyaspor
|11
|13
|15. Rizespor
|10
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|10
|9
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|12
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. İstanbulspor
|11
|18
|9. Bursaspor
|13
|17
|10. Menemen Belediyespor
|12
|14
|11. Balıkesirspor
|11
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. West Ham
|12
|20
|6. Southampton
|11
|20
|7. M. United
|10
|19
|8. Man City
|10
|18
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Eibar
|12
|14
|12. Deportivo Alaves
|12
|14
|13. Valencia
|12
|13
|14. Athletic Bilbao
|11
|13
|15. Getafe
|11
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|11
|11
|19. Osasuna
|12
|11
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü