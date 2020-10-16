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Burdur’da bir köy karantinaya alındı
BURDUR'UN BUCAK İLÇESİNE BAĞLI SEYDİKÖY KÖYÜ, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KARANTİNAYA ALINDI.
Sağlık 16.10.2020, 17:48
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Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Seydiköy köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bucak ilçesine bağlı Seydiköy köyü, Burdur Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün saat 10.00’da karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkışları kapatıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyün demir bariyerle kapatılan giriş ve çıkışları jandarma ekiplerinin kontrolü altına alındı.
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