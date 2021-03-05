Burdur’da bir köy daha karantina altında

Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Kızıllar köyü artan korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Geçtiğimiz günlerde artan pozitif vakalar nedeniyle Çavdır ilçesine bağlı Bayır ve Kozağaç köyleri korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı. Çavdır’da birçok köyde karantina devam ederken, bir karantina haberi de Kızıllar köyünden geldi. 4 kişinin pozitif ve 1 kişinin de temaslı olmasından dolayı Kızıllar Köyü, karantina altına alındı. Alınan karantina uygulaması kararından sonra Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışını kontrol altına aldı.

Kızıllar köyünde tarım ve hayvancılık faaliyetleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde kontrollü bir şekilde devam edeceği bildirilirken, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu Ekiplerince sağlanacağı öğrenildi.