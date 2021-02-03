Burdur’da 12 bin 573 kişi CoronaVac aşısı oldu

Burdur’da koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanları ile başlayan CoronaVac aşısı, 2. aşamada bulunan 75 yaş ve üzeri ile devam ediyor. 14 Ocak’ta başlayan aşı sürecinde Burdur’da toplam 12 bin 573 kişi CoronaVac aşısı oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında Çin’den getirilen CoronaVac aşıları, Burdur’da 14 Ocak’ta 1. aşamada bulunan sağlık çalışanlarının aşı vurulmasıyla başlamıştı.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısı bilgilendirme platformunda verilen bilgilere göre Burdur’da toplam 12 bin 573 kişi aşı oldu.

“Önce randevu sonra aşı”

75 yaş ve üzerinde bulunan vatandaşlar, önce e-Nabız hesabından veya 2023’e mesaj göndererek aşı durumunu görüntüleyebiliyor. SMS, e-Nabız veya MHRS ile randevu alan vatandaşlar, randevu aldığı sağlık kuruluşuna giderek aşı olabiliyor. Aşı vurulduktan sonra uygulanacak olan 2. doz için randevu bilgileri vatandaşa mesaj yoluyla bildiriliyor.