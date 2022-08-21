Bulgaristan’ın geçici Başbakanı Donev karantinada

Bulgaristan’ın geçici Başbakanı Galab Donev’in, Covid-19 hastası ile temaslı olduğu gerekçesiyle kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

Bulgaristan’da koalisyon hükümetinin 22 Haziran’da düşmesinin ardından 2 Ağustos’ta kurulan geçici hükümetin Başbakanı Galab Donev’in, Covid-19 hastası ile temaslı olduğu gerekçesiyle kendisini karantinaya aldığı aktarıldı. Hükümet Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan kendini iyi hissediyor" ifadeleri kullanılarak, "Uzaktan çalışmaya devam ediyor ve hükümet üyeleriyle sürekli temas halinde" denildi.