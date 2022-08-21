banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar

Bulgaristan’ın geçici Başbakanı Donev karantinada

Bulgaristan’ın geçici Başbakanı Galab Donev’in, Covid-19 hastası ile temaslı olduğu gerekçesiyle kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

Sağlık 21.08.2022, 22:48
Bulgaristan’ın geçici Başbakanı Donev karantinada

Bulgaristan’ın geçici Başbakanı Galab Donev’in, Covid-19 hastası ile temaslı olduğu gerekçesiyle kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

Bulgaristan’da koalisyon hükümetinin 22 Haziran’da düşmesinin ardından 2 Ağustos’ta kurulan geçici hükümetin Başbakanı Galab Donev’in, Covid-19 hastası ile temaslı olduğu gerekçesiyle kendisini karantinaya aldığı aktarıldı. Hükümet Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan kendini iyi hissediyor" ifadeleri kullanılarak, "Uzaktan çalışmaya devam ediyor ve hükümet üyeleriyle sürekli temas halinde" denildi.

Yorumlar (0)
26°
açık