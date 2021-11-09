Bulgaristan’da Covid-19 salgınında rekor can kaybı

Bulgaristan’da korona virüs salgınında son 24 saatte 334 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük can kaybı sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en az aşılama oranına sahip olan Bulgaristan’da günlük ölüm sayısı rekor tazeledi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 334 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 25 bin 408’e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 5 bin 286 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 638 bin 48’e ulaştı. Hastanede yatanların sayısı 8 bin 516’ya yükselirken, yoğun bakımda bulunan hasta sayısı da 734’e çıktı.

Yedi milyon nüfuslu Bulgaristan’da şu ana kadar 1 milyon 571 bin 841 kişi korona virüse karşı iki doz aşı yaptırdı. Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30’unun aşılandığı ülkede virüsün yayılmasını kontrol altına almak ve aşılamayı hızlandırmak amacıyla 21 Ekim’de ay kapalı alanlara giriş için “yeşil sertifika” uygulaması başlatılmıştı. Ülkede 14 Kasım’da yapılacak üçüncü parlamento seçimleri öncesinde devlet kurumlarına duyulan güvensizlik, yanlış bilgiler, politikacılar ve uzmanların çelişkili ifadeleri nedeniyle birçok kişi aşıya şüpheyle yaklaşıyor.