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Bulgar turistler yine ucuz ilaca akın etti
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Bulgar turistler, ucuza ilaç almak için eczanelerde yoğunluk oluşturdu.
Sağlık 15.11.2022, 17:16
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Bulgar turistler, ucuza ilaç almak için eczanelerde yoğunluk oluşturdu.
Edirne’den sonra zaman zaman rotasını Tekirdağ’a çeviren Bulgarlar, havaların soğumasıyla ucuz ilaca akın etti. Bulgar turistler, ülkelerinde pahalı buldukları ilaçları Tekirdağ’dan almak için eczaneler önünde yoğunluk oluşturdu. Buradaki eczanelerde ilaç alışverişini tamamlayan Bulgaristan vatandaşları, ilacın yanı sıra gıda, tekstil, gibi birçok çeşit ürünlere de talep gösteriyor.