Bugün toplanıyor, gündem 'TAM KAPANMA'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle saat 15.00'te bir araya gelecek.

Her gün vaka ve ölüm sayılarında yeni bir rekor gelirken, Bilim Kurulu toplantısından yeni tedbirler çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından yazılı açıklama yapacak.

Ramazan ayı ile başlayan "kısmi kapanma" sürecinin "tam kapanma"ya dönüşüp dönüşmeyeceği bugünkü Bilim Kurulu toplantısında masaya yatırılacak. Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "kısmı kapanma" kararlarını açıklarken, "15 gün sonra yeniden bir değerlendirme yapacağız" demişti.

Bu nedenle bugün gerçekleşecek olan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı kritik bir öneme sahip. Toplantıdan "tam kapanma önerisinin" çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SALGININ BAŞINDAN BERİ EN YÜKSEK ÖLÜM SAYISI

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 test yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı.

362 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 975'e yükseldi.