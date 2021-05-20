Bugün gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısına Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak

Aşıdaki son gelişmelerin ana gündem maddesi olacağı Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün 17.00'de toplanacak. Yüz yüze yapılacak toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması düzenleyecek.

UĞUR ŞAHİN KONUK OLACAK

Bilim Kurulu toplantısında bugün bir ilk de gerçekleşecek. Merakla beklenen toplantıya ilk kez Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin konuk olacak. Prof. Dr. Uğur Şahin toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanacak.

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını açıklamış, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullanmıştı. Aşı kampanyasını güçlü bir şekilde yapmak istediklerini söyleyen Koca, Şahin'i haziran başında Türkiye'ye davet ettiklerini de dile getirmişti.

SON 24 SAATTE 233 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 902 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 512 bin 691'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 151 bin 38, vefat sayısı 45 bin 419 oldu.