Bu yöntemle damar tıkanıklığının belirlenmesinde süre kısalıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görev yapan Radyoloji Uzmanı Doktor Ali Murat Aynacı, anjiyo işleminin yapılmasında BT tekniğinin de kullanılabilmesi hakkında bilgi verdi.

Dr. Aynacı, normalde damar tıkanıklıkları değerlendirilmesinde kullanılan invaziv katerer anjiyo uygulamasının mümkün olmadığı veya riskli olan bazı hastalıklarda BT anjiyo yöntemiyle görüntülemenin sağlandığından bahsetti. Ayrıca risk taşıyan hastalara da BT anjiyo kullanıldığını söyleyen Dr. Ali Murat Aynacı bu yöntemin bir nefes tutma süresince olmasıyla, değerlendirme süresinin de en aza çekildiğini söyledi.

Tomografi ünitesinde damar tıkanıklıklarının değerlendirilmesinde alternatif olarak BT anjiyo işleminin de kullanıldığından söz eden Uzman Doktor Ali Murat Aynacı, damar darlığı şüphesi olan hastalara kardiyoloji bölümünün isteği doğrultusunda radyoloji bölümünde BT anjiyo uygulandığını söyleyerek, “Koroner BT anjiyo ciddi bir şikâyeti olmayan ancak obezite, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı ve ailesel kalp hastalık öyküsü olan risk grubundaki hastalara da uygulanabiliyor. Hastalarda damar kireçlenmesi şüphesi varsa kalsiyum skorlama adını verdiğimiz görüntüleme yapılıyor. Doğumsal kalp damar anomalilerinde çok faydası oluyor çünkü normal anjiyoda görüntülemek çok zor olabiliyor. Koroner BT anjiyoda ciddi damar patolojisi saptan hastalar kateter anjiyoya yönlendiriliyor ve balon-stent tedavileri veya ameliyat planlaması yapılıyor.” dedi.

“Bir nefes tutulma süresince yapılıyor”

BT anjiyonun avantajlarından bahseden Uzman Doktor Ali Murat Aynacı, 10-15 saniye gibi kısa bir sürede yapılıyor olmasının yanı sıra invaziv olmaması olarak belirtti. Aynacı sözlerine şunları ekledi;

“Bu işlemde bir damar yolu açıp ilacı verip, 15 saniyede bitiriyoruz. Normal tomografi işlemine benzer bir işlem. Hastanın tek yapması gereken nefes tutması ve çekim yapılması. Bir de ameliyat geçirmiş hastalarda stentlerinin ve bypass greftlerinin tekrar değerlendirilmesinde işe yarıyor. Çünkü bu hastalara sık sık anjiyo kontrolü yapılması çok zor ama bu yöntemle 15 saniyede tamamlayıp değerlendirmemiz işlerimizi kolaylaştırıyor. Bu işlem diğer ilaçlı tomografilerle benzer sürede çekiliyor sadece böbrek fonksiyonlarının iyi olması ve ciddi ritim bozukluğu olmaması gerekiyor."