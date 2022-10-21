Bu yöntem beriferik arter hastalığında yüzde 96 başarı sağlıyor

Kalp ve damar hastalıklarının son yıllarda artış gösterdiği Türkiye’de özellikle 50 yaş üzerindeki ortalama 200 bin hastaya periferik arter hastalığı teşhisi konuluyor. Bu hastalıkta Extender ilaç salınımlı balon uygulaması ile yüzde 96 başarı oranı ile etkin tedavi sağlanıyor.

Fiziksel aktivite ile tetiklenen bacak ağrıları, periferik arter hastalığının en önemli belirtileri arasında yer alıyor. Atardamar tıkanıklığı olarak bilinen ’periferik arter hastalığı’, genellikle bacaklar ve ayaklar gibi alt uzuvlarda fazla kolesterol ve yağ sonucu görülen darlık ve tıkanıklıklar nedeniyle ortaya çıkıyor. INVAMED Ar-Ge Laboratuvarları’nda üretilen Extender ilaç salınımlı balon uygulaması ile periferik arter hastalarında yüzde 96 başarı oranı ile etkin klinik sonuçlara ulaşıldı. INVAMED’den yapılan açıklamaya göre, Extender ilaç salınımlı balon uygulaması periferik arter hastalığında yüksek verimli ilaç transferi ile hedeflenmiş ilaç dağıtımını mümkün kılarak hastalıkta uzun dönemde etkin bir tedavi sağlıyor. Uzmanlar, periferik arter hastalığına gereken önemin verilmesi gerektiğinin altını çiziyor.