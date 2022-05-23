Bu yiyecekler gebe kalma şansını artırıyor

Zeytinyağı: Zeytinyağı, gebelik için en sihirli ürünlerden biridir. Tüm alınan vitamin ve besinlerin emilimini artırır. Ara katalizör görevinde olan bu ürün ile tüm besinler bağırsaktan emilir ve vücuda geçer. Kadınlarda insülin direncini azaltarak doğurganlığın artırılmasına katkıda bulunur.

İncir: İncirin içerisindeki A vitamini, C vitamini ve B vitamini yumurta kalitesini artırmada etkilidir. Bu yüzden çiftlerimize günde 5 incir yemelerini öneririz.

Havuç: İçeriğindeki beta karoten sayesinde tüketildiğinde vücutta hücre yenileme gerçekleşir. Böylelikle yumurta kalitesi artar. Beta-karoten açısından zengin olan havuç yumurtalıklardan yumurtlama (ovülasyon) oranlarını artırırken, oluşan hamileliğin düşükle sonuçlanma riskini de azaltıyor.

Nar: Şahane bir antioksidandır. Embriyonun rahim içerisinde tutunmasında pozitif etkisi vardır. . İçerdiği bol miktarda C vitaminiyle rahmin en iç tabakası olan endometriumun döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için hazırlanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca cinsel isteği de artırır.

Fındık-Badem-Ceviz: Çinko ve selenyum bakımından oldukça zengin bu süper üçlü, yumurta kalitesini de anlamlı olarak pozitif yönde etkiler.

Ispanak: İçerisinde bol miktarda folik asit ve demir bulunmaktadır. Gebelik öncesi tüketilmesi gereken muhteşem bir besindir. Hem sperm, hem yumurtalık kalitesini artırmada etkilidir.

Balık: Omega-3’ten zengin balık tüketimini haftada 2 kez mutlaka öneriyoruz. Büyük balıklarda bulunan kurşundan ötürü büyük balık yerine küçük balık tüketimi daha faydalıdır. Güçlü anti-oksidan içeriğe sahiptir. Hücre yenileyicidir.

Keçiboynuzu: İçerdiği çinko, selenyum, E vitamini ile keçiboynuzu da özellikle erkekler üzerinde oldukça etkilidir. Sperm kalitesi ve sayısını artırır.

Otlu Peynir (Van): Otlu peynir içerisindeki otların tam bir afrodizyak etkisi vardır. Cinsel fonksiyonu artırır ve gebelik elde etme şansını artırır. Sperm kalite ve sayısında pozitif yönde etkilidir. Ayrıca kalsiyum yönünden zengindir.

Karadut: Çok güçlü antioksidanlardan biridir. Özellikle spermin rahme ve tüplere ulaşmasını sağlayacak ejekulat (meni) sıvısının oluşumunda önemli bir rol oynar.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, “Bu ürünlerin tüketimi ile birlikte çiftlerin trans yağ içeren paketli ürünlerden, alkol ve sigaradan uzak durmalarını, sağlıklı beslenmelerini, bol sıvı almalarını, günlük yürüyüşler yapmalarını öneriyoruz” diyor.