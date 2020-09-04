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’’Bu yıl kutlama, her zamankinden önemli’’

HALK SAĞLIĞI UZMANI DR. NECMİ NAMAL, HALK SAĞLIĞI HAFTASINA ÖZEL YAPTIĞI AÇIKLAMADA, BU YIL PANDEMİ NEDENİYLE HALK SAĞLIĞININ ÖNEMİNİN ANLAŞILDIĞINA DİKKAT ÇEKEREK, ''DOLAYISIYLA BU YIL KUTLAMA HER ZAMANKİNDEN ÖNEMLİ. HALK SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETMEYE DEVAM ETMELİYİZ'' DEDİ.

Sağlık 04.09.2020, 12:48
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’’Bu yıl kutlama, her zamankinden önemli’’

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Necmi Namal, Halk Sağlığı Haftasına özel yaptığı açıklamada, bu yıl pandemi nedeniyle halk sağlığının öneminin anlaşıldığına dikkat çekerek, ’’Dolayısıyla bu yıl kutlama her zamankinden önemli. Halk sağlığı çalışanlarına teşekkür etmeye devam etmeliyiz’’ dedi.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Necmi Namal, Halk Sağlığı Haftasına ilişkin açıklama yaptı.

Dr. Namal, toplulukları güvenli ve sağlıklı kılmanın, halk sağlığı çalışmalarının en önemli önceliği olduğunu belirterek, ’’Covid-19 pandemisi bunu daha da önemli hale getirdi. Pandemi, ülkemizde 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlamakta olduğumuz Halk Sağlığı Haftasını daha da anlamlı kıldı. Halk sağlığı çalışmaları; bireyi sağlıklı ve üretken bir şekilde tutarak toplumsal gelişmeyi hedefler. Bu hedeften yola çıkarak, bireyin anne rahminden hayatının sonuna kadar olan tüm süreçte, sağlıklı yaşam sürmesine ve yaşam kalitesini arttırmaya çaba harcar.’’ dedi.

Çalışmaların esası: hastalanmadan koruyabilmek

Koruyucu hekimlik çalışmalarını yaygınlaştırmanın, eğitimler düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemenin ve hayat standardını yükseltmenin, halk sağlığı çalışmalarının temel amacı olduğunu ifade eden Dr. Namal, ’’Halk sağlığı çalışmalarının esası; toplumun sağlığını hastalanmadan önce koruyabilmek, basit tedbirler ve önlemlerle doktora, ilaca gereksinim duymadan sağlık sorunlarını atlatılabilmesini sağlamaktır. Özetle; koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak, sağlık eğitimleri düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve kaliteli yaşam standardını yükseltmek amacıyla, söz konusu hizmetlerin artarak sürdürülmesi hedeflenmektedir.’’ diye konuştu.

Nasıl sağlıklı bir toplum oluşturulabilir?

Tüm ülkelerin, ’’Nasıl sağlıklı bir toplum oluşturulabilir?’’ sorusunun cevabını aradığının altını çizen Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Necmi Namal, ’’Bu hedefe ulaştıracak, koruyucu sağlık hizmetleri çalışmalarının daha da yaygınlaştırılması, sağlık eğitimleri ve etkinlikler düzenlenerek toplum bilincinin artırılması, hastalıkların meydana gelmeden önlenebilmesi ve sonuçta toplumun yaşam standardının yükseltilmesi amacına dikkat çekmek için ülkeler değişik tarihlerde ’Halk Sağlığı Haftası’ kutlamaktadırlar. Bu haftada, halk sağlığının önemi, topluma vurgulanmakta, bu amaçla değişik etkinlikler düzenlenmektedir. Yine bu hafta süresince; kurumlar obezite, kanser, diyabet ve hipertansiyon taramaları gibi taramalar yapmakta, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve benzer konularda koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini anlatan eğitimler vermekte, broşürler vs. dağıtmaktadırlar.’’ dedi.

2020 Sloganı: daha iyi sağlık için köprüler kurmak

Dr. Namal, her ülkenin farklı tarihlerde Halk Sağlığı Haftasını kutladığını açıklayarak, ’’Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri ’Halk Sağlığı Haftası’ olarak, nisan ayının ilk haftasını seçmiştir. Bu çerçevede, Amerika Halk Sağlığı Derneği, Amerikan Ulusal Halk Sağlığı Haftasının 2021 yılı sloganını da şimdiden saptamıştır: ‘Birbirimizden fiziksel olarak uzak olabiliriz, ancak şimdi bir araya gelmek her zamankinden daha önemli!’ Bu nedenle; 2021 temamız ’Daha İyi Sağlık İçin Köprüler Kurmak’tır. Covid-19 nedeniyle, yüz yüze gelmek zorlaşsa da, sosyal medya ve sanal platformlar bağlantı kurmamızı ve harekete geçmemizi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Hayatımızın en zorlu halk sağlığı krizinin ortasında, halk sağlığını kutlamak her zamankinden daha önemli. Topluluklarımızı güvende tutmak için halk sağlığı çalışmalarına teşekkür etmeye devam etmeliyiz.’’ ifadelerini kullandı.

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