Bu uyku pozisyonuna dikkat! Görme kaybına neden olabilir

GÖZÜNÜZÜN ÜSTÜNE YATMAYIN VE OVUŞTURMAYIN

Göz hastalıkları doktoru, gözünü ovalayanlarda görülen Keratokonus hastalığının, yanlış uyku pozisyonunda gelişebileceğini söylüyor. Aynı zamanda göze bir baskı uygulamanın ve gözün üzerine yatmanın görme kaybına neden olabileceğini de belirtiyorlar.

Eğer uyurken gözünüzün üstüne doğru yatıyorsanız, bu durum gözünüzde büyük bir travmaya neden olur. Özellikle bu durum gençlerde daha fazla görülüyor. Bu yüzden uyurken gözünüzün üstüne yatmak yerine sırt üstü veya yan yatmayı tercih etmelisiniz.

KORNEA NAKLİNE KADAR GİDEBİLİR

Görme kaybı şikayetiyle doktora başvuran hastalarda özellikle gözünü ovuşturmuyorsa yatış pozisyonu soruluyor. Kornea nakline kadar gidebilen bu durum, büyük risk taşıyor. Hastalar alışkanlıklarını değiştiremedikleri için problem giderek ilerleyebiliyor.Bu yüzden hastalar acilen yatış pozisyonunu değiştirmeli.

Dengeli, sağlıklı bir diyet sürdürmek, gözlerinizi sağlıklı tutmanın anahtarıdır ve göz rahatsızlıkları geliştirme riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Antioksidanlar olarak bilinen çeşitli vitaminler, besinler ve mineraller içeren yiyecekleri dahil ederseniz, ciddi göz rahatsızlıklarından kaçınılabilir.

Sağlıklı bir diyetle önleyebileceğiniz göz rahatsızlıkları şunlardır:

Bulutlu görmeye neden olan katarakt

Görme yeteneğinizi sınırlayabilen yaşa bağlı makula dejenerasyonu

Glokom

Kuru gözler

Zayıf gece görüşü