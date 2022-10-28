Bu rahatsızlık, yılda 6 milyon insan öldürüyor

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü dünyada bir yılda 17 milyon kişini maruz kaldığı ve 6 milyon kişi hayatını kaybettiği inme konusunda bir açıklama yaparak, buna bağlı risklerin azaltılması için yazılı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgilere göre dünyada bir yılda ortalama 17 milyon kişi inme geçirmekte ve 6 milyon kişi inme nedeniyle hayatını kaybediyor. Sağlık Müdürlüğü Dünya İnme Günü çerçevesinde inmeye maruz kalınmaması için bir basın açıklaması yayımladı.

Yılda 6 milyon kişi ölüyor

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Dünyada bir yılda 17 milyon kişi inme geçirmekte ve 6 milyon kişi inme nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Beyin-damar hastalıklarından ölüm, 2019 Türkiye İstatistik Kurumu, Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerinde ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri Kohort Çalışması (2021) göre, inmeye bağlı ölüm hızının yaşla birlikte arttığı ve tüm yaş gruplarında kadınlarda beyin-damar hastalık sıklığının erkeklere göre daha yüksek olduğu görülmektedir” denildi.

“İnmenin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır” diye yapılan açıklamanın devamında, “Kol ve bacaklarda ani başlayan tek taraflı güçsüzlük ve/veya uyuşma, konuşma güçlüğü ve bozukluğu, yüzde asimetri, çift görme, dengesizlik ve bilinç seviyesinde değişiklikler gözlemlendiğinde inme belirtileri olabileceği düşünülerek en kısa zamanda uygun tedavi merkezine başvurulmalıdır. Zaman kaybı, beyin kaybıdır, yani zaman kavramı erken tanıda önemlidir. İnme geçiren hastada zamanın doğru kullanımı ile yaşam kalitesi ve değerli anılar kurtarılabilir. İlk 4.5 saat içinde yapılan girişimler sayesinde hastalığın etkilerine daha az maruz kaldığı ve bu hastalığı bağlı olarak engelli olma, ölüm oranlarında azalma görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Bu riski azaltmak için

İnme riskini azaltılması konusunda da verilen bilgilerde, “Tütün ve alkol kullanımından uzak durulmalıdır. Sigara dumanına maruz kalınmamalıdır. Günde en az 30 dakika fiziksel aktivite yapılmalıdır.(ev, bahçe işi, yürüyüş gibi), Diyette yağ, şeker ve tuz azaltılmalıdır. Günde 5 öğün sebze ve meyve tüketilmelidir. Ayrıca doktorunuza danışarak kan basıncı, kan yağları, kan şekeri ve kilonuzu öğrenmeli, doktorunuzun önerilerine uyulmalıdır. Aile bireylerinizi de sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri konusunda teşvik edilmelidir” diye ifade edildi.