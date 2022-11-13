Bu projeyle kırsalda yaşayan 315 kadının hayatı kurtarıldı

Kastamonu’da yürütülen proje çerçevesinde tarama yapılan 2 bin 215 kadından kanser şüphesi tespit edilen 315’i tedavi altına alındı.

Kanserle mücadelede ulaştıkları kadın sayısını artırmayı hedefleyen Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca, ilçeler ve köylerde yaşayan kadınların kanser taramalarına daha fazla katılmaları için yaklaşık 8 ay önce çalışma başlatıldı. Bu çerçevede köy ve ilçelerde yaşayan kadınlara belediye, muhtarlıklar ve aile sağlığı merkezi görevlileri aracılığıyla, il merkezinde kanser taraması yaptıranların daha sonra kentin tarihi ve turistik yerlerinin gezdirileceği bilgisi duyuruldu.

Belediye, özel idare, müftülük ve kaymakamlıkların da desteğiyle il merkezine getirilip İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taramasından geçirilen kadınlar, daha sonra gezi programına katılıyor. Gezide tarihi, turistik ve dini mekanları gezen kadınlar, Nasrullah Meydanı’nda güvercinleri besliyor. Proje çerçevesinde tarama yapılan 2 bin 215 kadından 315’i meme kanseri şüphesiyle tedavi altına alındı.

“Meme kanseri, kadınlarda en sık ölüme sebep olan kanser türüdür”

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Yüksel Kutlu, dünyada ve Türkiye’de ölüm nedenleri sıralamasında kanserin ikinci sırada bulunduğunu belirterek, her 10 kişiden ikisinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Kastamonu’da kanser taraması için proje başlattıklarını söyleyen Kutlu, “Kanser, dünyada ve ülkemizde ölüm sıralamasında kalp ve damar hastalıklardan sonra ikinci sırada gelen önemli bir halk sağlığı problemidir. Meme kanseri Türkiye’de ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüme sebep olan kanser türüdür. Ülkemizde her yıl yaklaşık 25 bin kadın meme kanseri tanısı almaktadır” dedi.

“Kanser tarama projesiyle 2 bin 215 kadının taraması yapılmıştır”

Kastamonu Kanser Tarama Projesi ile 8 aylık süreçte 2 bin 215 kadına kanser taraması yapıldığını anlatan Kutlu, “Merkez ilçe dahil 15 ilçe Kastamonu merkez ilçesinde, 5 ilçemizin ise İnebolu ilçesinde tarama faaliyetleri yapılmaktadır. Projemiz çerçevesinde tarama yaş aralığındaki kadınlarımız bulunduğu ilçelerden Kaymakamlık veya Belediye araçları ile uygun KETEM merkezlerine getirilerek taramaları yapılmaktadır. İl Özel İdaresi ve İnebolu Devlet Hastanesi imkanları ile yemek iaşeleri karşılanmaktadır. Akabinde merkez ilçede İl Müftülüğünün koordinesinde rehberler eşliğinde, İnebolu ilçesinde İnebolu Kaymakamlığı koordinesinde rehberler eşliğinde tarihi, manevi, kültürel değer taşıyan mekanlara geziler düzenlenmektedir. Projeye vatandaşlarımızın yoğun talebi neticesinde ilimizin tarama sayılarında ciddi artış görülmüştür. 10 Mart 2022 tarihinden itibaren 2 bin 215 vatandaşımız projeden faydalanmıştır. Projeye katkı sunan başta Kastamonu Valiliğimiz olmak üzere, İl Müftülüğü, İl Özel İdaresi, İnebolu Kaymakamlığı, İnebolu Belediyesi ve tüm ilçe belediye ve kaymakamlıklarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Taraması yapılan 2 bin 215 kadının 315 tanesinin tedavilerine başlanıldı”

Kastamonu Kanser Tarama Projesiyle tarama yapılan 2 bin 215 kadından 315’inde kanser şüphesi görülmesi üzerine tedavilerine başlanıldığını söyleyen Kutlu, “Proje çerçevesinde 2 bin 215 kadının taramasını gerçekleştirdik bu süre zarfı içerisinde. Taradığımız bu kadınlarımızdan 315 tanesi hastaneye yönlendirildi. Burada yapılan tetkikler sonucunda tedavilerine başlanıldı. Sağlık Bakanlığı olarak tüm illerimizdeki KETEM’lerdeki amaç toplum tabanındaki insanların kanser taramasını gerçekleştirmek. Buradan elde edeceğimiz sonuç kanseri erken teşhis etmek, tedavilerini sağlamak. Bu taramalar sonucunda yapılan erken teşhis ile yaşam süresi ile sakat kalım süresini farklı kazanımlar elde etmek. Bunun yanı sıra kanser bilindiği üzere zor bir tedavi süreci ve maliyeti de çok yüksek. Bunu erken teşhis ederek hem sağlıklarını korumuş oluyoruz hastalarımızın hem de tedavi maliyetlerini düşürmüş oluyoruz. Kanser tarama projesiyle bin 546 kadına da rahim ağzı kanseri taraması yaptık. Şüpheli bulduğumuz 58’ini bir üst merkeze sevk ettik. Bin 592 kişiye bağırsak kanseri taraması yapıldı, 89’u pozitif veya şüpheli bulundu. Test yapılan kadınların hiçbirinde herhangi bir belirti veya rahatsızlık yoktu. Yapılan taramalar sonucunda hastalıkları ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

“Mutlaka herkes kanser taraması yaptırsın”

Projeye katılan Elif Gül ise Araç ilçesi Bektüre köyünden geldiğini belirterek, “Allah devletimizden, milletimizden, doktorlarımızdan razı olsun. Kanser taramamızı yaptılar, her yeri gezdirdiler. Daha önce kanser taramasını bilmiyorduk, bugün öğrendik. Herkese tavsiye ediyorum. Ben Kastamonu’ya çok gelip gidiyordum ama gezme fırsatı bulmamıştım. Proje sayesinde tanıdım” dedi.