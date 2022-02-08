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Bu proje diyabetli çocukların hayatını kolaylaştıracak

Kastamonu’da, diyabetli çocukların hayatını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen proje ile 3-17 yaş grubundaki çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtılacak.

Sağlık 08.02.2022, 16:20
Bu proje diyabetli çocukların hayatını kolaylaştıracak

Kastamonu’da, diyabetli çocukların hayatını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen proje ile 3-17 yaş grubundaki çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtılacak.

Kastamonu Valiliği, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kronospan Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ortaklığında hayata geçirilen “Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Projesi” diyabetli çocuklara umut olacak. Hayata geçirilen projenin protokol imza toplantısı Kastamonu Valiliğinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edilen 70 çocuğa şeker ölçüm cihazı dağıtılması hedefleniyor.

Projenin imza töreninde konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Bu projemiz 3 ila 17 yaş aralığındaki çocuklarımıza yöneliktir. Kan şekerinin ölçülmesini sağlayan bir sensör ve okuyucusunu çocuklarımıza temin edeceğiz. Bu kapsamda ilimizde 70 çocuğumuz bulunmakta, 26 ailemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kriterlerine uyduğu için masrafları vakfımız tarafından karşılanacak. Geri kalan ailelerimizin de sensör ihtiyaçları yüklenici firma tarafından karşılanacak. 36 çocuğumuz merkezde, 5 Araç’ta, 8 Taşköprü’de, 2 Küre’de, 1 Şenpazar’da, 2 Devrekani’de, 6 Tosya’da, 6 İnebolu’da, 3 Cide’de, 1 Bozkurt’ta olmak üzere 70 çocuğumuz projeden faydalanacak” diye konuştu.

Kronospan Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu da projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Son yıllarda dünyanın en büyük ihtiyaç duyduğu konunun sağlık olduğuna dikkat çeken Gülamoğlu, “Çünkü sağlıkla ilgili çeşitli sorunlar yaşamaya başladık, birde bunun içerisine en önemlisi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayatları. Bu yüzden bu projeye imza atmamızın asıl sebebi şu anda sağlık sorunu yaşayan çocuklarımızın gelecekleridir. Bu sağlık sorununu asıl yaşayanlar bilir. Bizim fabrikamızda çalışanlarımızın arasında bu sağlık sorunlarını yaşayan birçok çalışanımız bulunuyor. Öncelikle fabrikamız olarak biz, bu arkadaşlarımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Önemli olan bu çocuklarımızı geleceğe sağlıklı ve mutlu bir şekilde taşımaktır. Bu yüzden bu çocuklarımızın hayatlarını normal bir insan olarak sürdürebilmeleri için çok önemli bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Böyle bir projeye dahil edilmekten ve destek vermekten dolayı da mutluluk duyuyoruz. Projede emekleri geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum, özellikle projemizin hayata geçirilmesindeki en büyük tereddütsüz desteği veren Kronospan Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürüm Hayrettin Akgün Okay’a da teşekkür ediyorum. İnşallah bu proje çocuklarımıza bir fırsat, bir nefes olur, sağlıklarına kavuşurlar” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kastamonu Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Kastamonu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kronospan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında protokol imzalandı. Cihazların, tedarik sürecinin ardından törenle dağıtılacağı öğrenildi.

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