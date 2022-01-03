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Bu pille titremeye son

Beyinde dopamin üreten hücrelerin bozulması neticesinde ağırlıklı olarak 60 yaş üstü kişilerde görülen Parkinson hastalığında uzmanlar, ilaç tedavisinde oluşan yan etkilere karşı ‘beyin pili’ öneriyor. Beyin pili sayesinde ilaç alımına bağlı görülen kasılma gibi etkilerde düzelme görüldüğünü söyleyen Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Bekir Enes Demiryürek, "Beyin pili kullanımında hastalar daha bağımsız hareket edebildiği için günlük yaşama katılımları da artıyor” dedi.

Sağlık 03.01.2022, 13:21
Bu pille titremeye son

Beyinde dopamin üreten hücrelerin bozulması neticesinde ağırlıklı olarak 60 yaş üstü kişilerde görülen Parkinson hastalığında uzmanlar, ilaç tedavisinde oluşan yan etkilere karşı ‘beyin pili’ öneriyor. Beyin pili sayesinde ilaç alımına bağlı görülen kasılma gibi etkilerde düzelme görüldüğünü söyleyen Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Bekir Enes Demiryürek, "Beyin pili kullanımında hastalar daha bağımsız hareket edebildiği için günlük yaşama katılımları da artıyor” dedi.

60 yaş üstü kişilerde anksiyete, davranış bozukluğu, titreme gibi belirtiler gösteren Parkinson hastalığına karşı Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Bekir Enes Demiryürek; ilaç tedavisi yerine yeni bir tavsiyede bulundu. Parkinson hastalığında kullanılan ilaçların kişilerde yoğun yan etki oluşturması neticesinde Uzman Demiryürek hastalarda ‘beyin pili’ kullanımını öneriyor. Parkinson hastalığı konusunda bilgi veren Acıbadem Kocaeli Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Bekir Enes Demiryürek, “Parkinson hastalığı hareketlerde yavaşlık, dinlenme halindeyken titreme, yorgunluk, depresyon, anksiyete, davranış bozuklukları, hatta kilo kaybı gibi farklı belirtilerle kendini gösterir. Parkinson hastalığı beyinde dopamin üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkıyor. Ağırlıklı olarak 60 yaş sonrası görülen Parkinsonun tedavisinde ilk seçenek ilaçlar olsa da bazı kişilerde yoğun yan etkiler geliştiği için “beyin pili” yöntemi tercih ediliyor. Parkinson nörodejeneratif yani sinir hücrelerini ilerleyici kaybı ile devam eden bir hastalıktır. Beyin pili sayesinde ilaç alımına bağlı görülen etkilerde düzelme görülüyor. Ayrıca ilaç dozları da azalıyor. Hastalar daha bağımsız hareket edebildiği için günlük yaşama katılımları da artıyor” dedi.

"Donma ve yavaşlamaya karşı beyin pili"

Parkinson hastalığının nedeni bilinmediğini ancak genetik etki üzerinde durulduğunu söyleyen Demiryürek, “Bradikinezi (hareketlerde yavaşlama), rijidite (eklemlerde sertleşme), titreme ve yürüyüş bozuklukları belirtilerin ardından hasta öyküsü, nörolojik muayene ve gerektiğinde MR, kan testleri gibi ek tetkiklerle tanı konuluyor. Tanının ardından ilk beş yılda genellikle medikal tedaviler işe yarıyor. Ancak Parkinson hastalarında ilaçların yan etkileri ve şikayetlerin ilerlemesine bağlı olarak yeni tedavi yöntemleri devreye girebiliyor. İlaca rağmen donma, yavaşlama ve diskinezi adı verilen istemsiz hareketler olduğunda cihaz destekli tedaviler devreye giriyor. Halk arasında ‘beyin pili’ olarak bilinen derin beyin stimülasyonu da bu yöntemlerden biri” diye konuştu.

“Ameliyat ortalama 3-4 saat sürüyor”

Ameliyatın iki aşamalı olarak yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Demiryürek, “Beyin pili, yaklaşık 30 yıldan bu yana Parkinson, esansiyel tremor adı verilen titreme hastalığı ve distoni hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Bu tedavi yönteminde amaç beynin hastalık belirtilerine yol açan kısımlarına uyarı gönderilmesidir. Lokal anestezi altında hastanın beyninde belirli bölgelere elektrot adı verilen metal çubuklar yerleştiriliyor. Göğüs kısmına batarya konularak buradan elektrotlara uyarı veriliyor. Böylece hastalığın belirtileri gideriliyor. Ameliyat ilk başta beyin cerrahı tarafından hasta uyanık iken yapılıyor. Sonrasında ise bataryanın yerleştirilmesi için hastaya genel anestezi veriliyor. Tüm ameliyat ortalama 3-4 saat sürüyor” şeklinde konuştu.

“Beyin pili hangi hastalar uygun?”

Beyin pili uygunluğu için aranan kriterler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Demiryürek, “Beyin pilinin uygulanabilmesi için astanın ileri evre ve 70 yaşından küçük olması, ağır depresyon, psikoz ve demans görülmemesi önem taşıyor. Ancak titremenin ön planda olduğu her hastada yaş sınırına bakılmadan beyin pili uygulanabiliyor. Mutlaka bir nörolog, bir beyin cerrahı ve bir psikiyatrist tarafından değerlendirilmiş bir hastaya uygulanan beyin pili, hastanın yaşama kalitesini büyük oranlarda düzeltiyor. Hastalar doktor kontrolünde olmalı ve ara ara pil ayarı için hekimine başvurmalıdır. Bununla birlikte hastalık nörolojik bir rahatsızlık olduğundan hareket bozuklukları ve Parkinson konusunda uzmanlaşmış bir nöroloji hekimi tarafından pil işlemi öncesi ve sonrası değerlendirilmesi tedavi başarısını belirgin bir şekilde artırıyor” ifadelerini kullandı.

“2 tür beyin pili var”

Tedavide kullanılan beyin pilleri şarj edilebilen ve edilemeyen türler olarak ikiye ayrılıyor. Şarj edilmeyen bataryanın ortalama süresinin 2-5 yıl olduğunu belirten Doç. Dr. Demiryürek, “Bu piller sonra küçük bir cerrahi işlem ile tekrar değiştirilebiliyor. Şarj edilen bataryaların ortalama ömrü yaklaşık 25 yıl. Hastalar, bir ek aparat yardımıyla bu pilleri tıpkı cep telefonu şarj eder gibi 3-4 günde bir şarj ediyor. Bu sırada herhangi bir ağrı ya da yan etki yaşanmıyor” diye konuşuyor

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