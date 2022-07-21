Bu mahallede 862 gündür korona vakası yok

Türkiye’de görülen ilk vakadan üzerinden 2 yıl 4 ay 10 gün geçti. Samsun’un Bafra ilçesi Gökalan Mahallesi’nde ise bu süreçte hiç korona virüs vakasına rastlanmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda Türkiye’de vaka sayılarının 40 kat arttığını söyledi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ise Samsun’da günlük vaka sayısının 1500’e ulaştığını açıkladı. Bu kadar yoğun vakanın yaşandığı dönemde ise 862 gündür vaka rastlanılmayan mahalle olan Bafra ilçesi Gökalan Mahallesi dikkat çekiyor. Zamanın mahalleye dışardan kimseyi almayan vatandaşlar tedbirlere uymaya devam ediyor. Küçük çocukların da maske takıp kurallara uyduğu 65 nüfuslu Gökalan Mahallesi diğer mahallelere örnek oluyor.