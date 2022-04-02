banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
Buça Rus ordusundan temizlendi
Buça Rus ordusundan temizlendi

Bu kanser aşı ile önlenebiliyor

Rahim ağzı kanserinin, önlenebilir hastalıklar arasında yer aldığını belirten Medicana International Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Oğuz, “Her 10 kadından 8’i hayatının bir döneminde HPV virüsü ile karşılaşma riski taşıyor. HPV virüsü, rahim ağzı kanserine neden oluyor. HPV aşısı ile, rahim ağzı kanserinden korunabilirsiniz” uyarısında bulundu.

Sağlık 02.04.2022, 10:15
Bu kanser aşı ile önlenebiliyor

Rahim ağzı kanserinin, önlenebilir hastalıklar arasında yer aldığını belirten Medicana International Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Oğuz, “Her 10 kadından 8’i hayatının bir döneminde HPV virüsü ile karşılaşma riski taşıyor. HPV virüsü, rahim ağzı kanserine neden oluyor. HPV aşısı ile, rahim ağzı kanserinden korunabilirsiniz” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Serdar Oğuz, aşı ile önlenebilen HPV virüsünün başlıca rahim ağzı kanserlerine ve genital siğillere sebep olduğunu belirtti. HPV’nin, dünyada cinsel yolla en sık bulaşan enfeksiyon olduğunu belirten Oğuz, kondom kullanımının bulaş ihtimalini düşürdüğünü, ancak kondomun örtmediği genital bölgedeki deri temasıyla da HPV bulaşabileceğini söyledi.

“HPV enfeksiyonu belirti vermeyebilir”

Prof. Dr. Serdar Oğuz, HPV enfeksiyonunun belirtileri hakkında bilgi verdi. Enfeksiyonun, kimi vakalarda hiçbir belirti vermediğini söyleyen Oğuz, “En sık görülen belirti virüs bulaştıktan sonra ortaya çıkan siğillerdir. Genital siğiller toplu iğne başı büyüklüğünde ciltten kabarık pürtüklü yapılardır. Siğiller tek veya grup halinde ciltten yüksek veya yassı olabilirler. Bir araya gelip karnabahar görüntüsü oluşturabilirler. Başlangıçta deri renginde veya kahverengi kabartılar şeklinde olabilir. Siğiller genellikle acı-ağrı gibi şikâyetlere neden olmazken, bazen kaşınıp cinsel ilişki sırasında kanayabilirler. Erkeklerde penis, skrotum ve anal bölgeye yerleşirken, kadınlarda vulva, vajen, serviks ve anal bölgeye yerleşme eğilimdedirler”

“HPV enfeksiyonu, rahim ağzı kanserine sebep oluyor”

HPV enfeksiyonunun, rahim ağzı kanserlerinin yüzde 99,9’undan sorumlu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Serdar Oğuz, serviks kanseri olarak da bilinen rahim ağzı kanserinin, önemli bir ölüm nedeni olduğunu belirtti. Oğuz, “Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin yeni serviks kanseri vakasına tanı konulduğu ve yaklaşık 270 bin kadının bu hastalık nedeniyle öldüğü tahmin edilmektedir” bilgisini paylaştı.

Rahim ağzı kanserinin en dikkat çekici nedeninin HPV virüsü olduğunu anlatan Prof. Dr. Oğuz, “Erkan yaşta cinsel ilişki, çok eşlilik, sigara içimi, meyve ve sebzenin az tüketildiği beslenme alışkanlığı, yüksek doğurganlık sayısı ve 5 yıldan uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı rahim ağzı kanseri riskini artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Serviks kanserinin erken teşhis ile tedavisi mümkün”

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Oğuz, aşıyla önlenebilen rahim ağzı kanserinde, erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı. Rahim ağzı kanserinin günümüzde kanserden ölüm nedenleri arasında çok gerilerde yer aldığını vurgulayan Oğuz, “Rahim ağzı kanser taramasını düzenli yaptıran bir kadının rahim ağzı kanserinden ölmeyeceğini söylemek mümkündür” açıklamasında bulundu. Prof. Dr. Oğuz, kanser taramasında kullanılan HPV ve smear testlerinin son derece basit ve ağrısız testler olduğunu vurguladı.

Aşı olun, kanserden korunun

Prof. Dr. Serdar Oğuz, HPV tiplerine karşı aşılamanın, rahim ağzı kanseri gelişme riskini önemli ölçüde azalttığını söyledi. HPV aşılarının, 15 yıldır güvenle uygulandığını belirten Oğuz, aşılama süreci hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Aşıların kullanımında en etkin hedef kitle henüz cinsel ilişkide bulunmayan 9-13 yaş grubundaki kız çocuklarıdır. Kadının cinsel yönden aktif hale gelmesinden sonraki aşılama da yararlı olabilir. Bu aşı 6 ay içinde 3 doz olarak 0. ay, 2. ay ve 6. ay olmak üzere toplam 3 doz uygulanır. 9-14 yaş grubunda ise 0. ve 6.ay olmak üzere toplam 2 doz yeterli olmaktadır.”

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:36
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
15°
açık