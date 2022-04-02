Bu kanser aşı ile önlenebiliyor

Rahim ağzı kanserinin, önlenebilir hastalıklar arasında yer aldığını belirten Medicana International Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Oğuz, “Her 10 kadından 8’i hayatının bir döneminde HPV virüsü ile karşılaşma riski taşıyor. HPV virüsü, rahim ağzı kanserine neden oluyor. HPV aşısı ile, rahim ağzı kanserinden korunabilirsiniz” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Serdar Oğuz, aşı ile önlenebilen HPV virüsünün başlıca rahim ağzı kanserlerine ve genital siğillere sebep olduğunu belirtti. HPV’nin, dünyada cinsel yolla en sık bulaşan enfeksiyon olduğunu belirten Oğuz, kondom kullanımının bulaş ihtimalini düşürdüğünü, ancak kondomun örtmediği genital bölgedeki deri temasıyla da HPV bulaşabileceğini söyledi.

“HPV enfeksiyonu belirti vermeyebilir”

Prof. Dr. Serdar Oğuz, HPV enfeksiyonunun belirtileri hakkında bilgi verdi. Enfeksiyonun, kimi vakalarda hiçbir belirti vermediğini söyleyen Oğuz, “En sık görülen belirti virüs bulaştıktan sonra ortaya çıkan siğillerdir. Genital siğiller toplu iğne başı büyüklüğünde ciltten kabarık pürtüklü yapılardır. Siğiller tek veya grup halinde ciltten yüksek veya yassı olabilirler. Bir araya gelip karnabahar görüntüsü oluşturabilirler. Başlangıçta deri renginde veya kahverengi kabartılar şeklinde olabilir. Siğiller genellikle acı-ağrı gibi şikâyetlere neden olmazken, bazen kaşınıp cinsel ilişki sırasında kanayabilirler. Erkeklerde penis, skrotum ve anal bölgeye yerleşirken, kadınlarda vulva, vajen, serviks ve anal bölgeye yerleşme eğilimdedirler”

“HPV enfeksiyonu, rahim ağzı kanserine sebep oluyor”

HPV enfeksiyonunun, rahim ağzı kanserlerinin yüzde 99,9’undan sorumlu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Serdar Oğuz, serviks kanseri olarak da bilinen rahim ağzı kanserinin, önemli bir ölüm nedeni olduğunu belirtti. Oğuz, “Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin yeni serviks kanseri vakasına tanı konulduğu ve yaklaşık 270 bin kadının bu hastalık nedeniyle öldüğü tahmin edilmektedir” bilgisini paylaştı.

Rahim ağzı kanserinin en dikkat çekici nedeninin HPV virüsü olduğunu anlatan Prof. Dr. Oğuz, “Erkan yaşta cinsel ilişki, çok eşlilik, sigara içimi, meyve ve sebzenin az tüketildiği beslenme alışkanlığı, yüksek doğurganlık sayısı ve 5 yıldan uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı rahim ağzı kanseri riskini artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Serviks kanserinin erken teşhis ile tedavisi mümkün”

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Oğuz, aşıyla önlenebilen rahim ağzı kanserinde, erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı. Rahim ağzı kanserinin günümüzde kanserden ölüm nedenleri arasında çok gerilerde yer aldığını vurgulayan Oğuz, “Rahim ağzı kanser taramasını düzenli yaptıran bir kadının rahim ağzı kanserinden ölmeyeceğini söylemek mümkündür” açıklamasında bulundu. Prof. Dr. Oğuz, kanser taramasında kullanılan HPV ve smear testlerinin son derece basit ve ağrısız testler olduğunu vurguladı.

Aşı olun, kanserden korunun

Prof. Dr. Serdar Oğuz, HPV tiplerine karşı aşılamanın, rahim ağzı kanseri gelişme riskini önemli ölçüde azalttığını söyledi. HPV aşılarının, 15 yıldır güvenle uygulandığını belirten Oğuz, aşılama süreci hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Aşıların kullanımında en etkin hedef kitle henüz cinsel ilişkide bulunmayan 9-13 yaş grubundaki kız çocuklarıdır. Kadının cinsel yönden aktif hale gelmesinden sonraki aşılama da yararlı olabilir. Bu aşı 6 ay içinde 3 doz olarak 0. ay, 2. ay ve 6. ay olmak üzere toplam 3 doz uygulanır. 9-14 yaş grubunda ise 0. ve 6.ay olmak üzere toplam 2 doz yeterli olmaktadır.”